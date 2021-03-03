Türkiye Sağlık Bakanı'ndan KKTC'de de yaygın olarak kullanılan Sinovac aşısı açıklaması

Türkiye Sağlık Bakanı'ndan KKTC'de de yaygın olarak kullanılan Sinovac aşısı açıklaması
banner32

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Çin'de geliştirilen ve KKTC'de de yaygın olarak kullanılan Sinovac aşısının bugün açıklanan Türkiye Faz 3 sonuçlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

banner69
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Sinovac aşısının Türkiye Faz 3 sonuçları açıklandı. Buna göre genel etkinlik yüzde 83,5 ve hastaneye yatışları yüzde 100 engelliyor. Klinik çalışma 10 binden fazla gönüllüde yapıldı. 9 milyon dozdan fazla aşı yapıldı. Bizim tecrübemiz de hastaneye yatışların engellendiği yönünde."

banner71
YORUM EKLE
Gönder
﻿