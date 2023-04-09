Türkiye Vakıflar Genel Müdürlüğünden, KKTC ve 4 ülkeye 20 bin koli gıda yardımı

Türkiye Vakıflar Genel Müdürlüğünden, KKTC ve 4 ülkeye 20 bin koli gıda yardımı
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Türkiye Vakıflar Genel Müdürlüğünce, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Bosna Hersek, Kosova, Kuzey Makedonya ve Karadağ'a ulaştırılmak üzere hazırlanan 20 bin gıda kolisini taşıyan 20 tır Ankara'dan yola çıktı.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, ramazan ayında yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da yardımları devam ediyor.

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Bu kapsamda, KKTC, Bosna Hersek, Kosova, Kuzey Makedonya ve Karadağ'da dağıtılacak 20 bin gıda kolisini taşıyan 20 tır Ankara'dan yola çıktı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, şunları kaydetti:

"Geleneksel hale getirdiğimiz yardımlarımızla Türk-İslam vakıf medeniyetimizin ayak izlerinin olduğu topraklardaki kardeşlerimizi unutmadığımızı gösteriyoruz. Vakıflarımız geçmişimizle bugünümüz arasında bir köprü, bir kandildir. Yüzyıllardır kesilmeyen bir hayır kapısı ve dua sebebidir. Bizler yardımlarımızı yaparken insanların dinine, diline ve ideolojisine bakmıyoruz. Ecdadımızın bizlere miras bıraktığı yardımlaşma ve dayanışma düsturunu kendimize rehber ediniyoruz."

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