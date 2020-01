Türkiye'ye dünyadan destek mesajları

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Elazığ'daki deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Erdoğan’a, gönderdiği telgrafla Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenler ve büyük çaplı yıkımlar nedeniyle başsağlığı diledi.

Putin, "Rusya, bu felaketin sonucunda sevdiklerini kaybedenlerin acı ve kederlerini paylaşıyor, tüm yaralıların en hızlı şekilde iyileşmesini umuyor." ifadesini kullandı.

İmran Han: Her türlü desteği vermeye hazırız

Pakistan Başbakanı İmran Han, deprem nedeniyle başsağlığı ve geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Han, Pakistan’ın Türkiye’ye her türlü desteği vereceğini belirterek, "Türkiye’de yaşanan depremde çok sayıda can kaybı yaşanması ve yaralı haberlerinden dolayı üzüntü içindeyiz. Dualarımız kardeş Türkiye halkı ve hükümetiyledir. Pakistan her zaman onların yanındadır ve böyle bir zamanda her türlü desteği vermeye hazırdır." ifadesini kullandı.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Yardıma hazırız

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, depremin ardından Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Türkiye'yi vuran yıkıcı depremin ardından Başkan Erdoğan ve Türk halkı ile canıgönülden dayanışma içindeyiz. Arama ve kurtarma ekiplerimiz yardım etmeye hazır." ifadelerini kullandı.

Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi: Kosova, Türkiye ve halkının yanındadır

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, kalplerinin Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenlerin aileleri ve yaralılarla birlikte olduğunu kaydetti.

Thaçi, "Kosova bu trajik anlarda Türkiye Hükümeti ve halkının yanındadır. Kosova acil operasyonel yardım göndermeye hazırdır." ifadelerini kullandı.

Kanada: Sizler bu gece dualarımızdasınız

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Türkiye'den yıkıcı haberler geldiğini" belirterek, "Kalplerimiz bugünkü depremde yaralanan veya sevdiklerini kaybeden herkesle beraber. Sizler bu gece dualarımızdasınız." ifadelerini kullandı.

KKTC'den başsağlığı mesajı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, mesajında, Türkiye'de meydana gelen Elazığ merkezli depremde can kayıpları ve yaralıların olduğunu öğrenmekten büyük üzüntü duyduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, "Şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına yaşamını yitiren kardeşlerimize Allah'tan rahmet, geride kalanlarına ve tüm Türk ulusuna başsağlığı ve sabırlar dilerim." ifadesini kullandı.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, Elazığ'da meydana gelen deprem ve depremde hayatını kaybedenler nedeniyle derin üzüntü içinde olduğunu belirtti.

"Dualarımızla Türk halkının yanındayız"

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic, Sivrice'de meydana gelen deprem nedeniyle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Depremde yaşanan can kayıpları nedeniyle duyduğu üzüntüyü ifade eden Boşnak lider, mesajında şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenizde meydana gelen trajik deprem haberini büyük bir üzüntü ile öğrendiğimi ifade etmek istiyorum. Dualarımızla Türk halkının yanındayız. Size, Türk halkına ve özellikle depremde yaşamlarını yitirenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyorum."

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Pendarovski: Türkiye ile dayanışma içindeyiz

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, resmi Twitter hesabında Elazığ'da meydana gelen depremle ilgili yaptığı paylaşımda, "Türkiye'deki depremde hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarını derin başsağlığı diliyorum. Türkiye ve Türk halkıyla dayanışma içindeyiz." ifadelerini kullandı.

Arnavutluk Başbakanı Rama: Türk halkının yanındayız

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, sosyal medya hesabı Twitter'dan Türkiye'deki depremle ilgili yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da etiketledi.

Dost ülke Türkiye'de ağır bir depremden kaynaklanan korkunç bir felaket meydana geldiğini belirten Rama, söz konusu depremde hayatını kaybedenlerin olduğunu hatırlattı. Paylaşımında Rama, "Türk halkının yanındayız. Allah'tan, ülke yetkilileri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu trajediyle başa çıkmak için güç vermesini dua ediyorum." ifadelerini kullandı.

Meksika ve AND Parlamentosundan Türkiye'ye taziye mesajı

Meksika hükümeti ile Bolivya, Ekvador, Kolombiya, Peru ve Şili'nin oluşturduğu AND Parlamentosu, depremde hayatını kaybedenler için Türkiye'ye taziye mesajı iletti.

Meksika Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Meksika hükümeti, depremde hayatını kaybedenler için Türk halkı ve hükümetine başsağlığı diliyor, Afetzedelerle dayanışma içinde olduğunu vurguluyor." ifadeleri kullanıldı.

Güney Amerika'da Bolivya, Ekvador, Kolombiya, Peru ve Şili'nin oluşturduğu AND Parlamentosu da sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamayla Türkiye'ye desteklerini sundu.

Açıklamada, AND Parlamentosu Başkanı Victor Rolando Sousa ve Genel Sekreter Eduardo Chiliquinga Mazon'un, tüm parlamenterler adına, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa dilediği aktarıldı.

Türkiye'deki yabancı diplomatik misyonlar

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonundan, depreme ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan açıklamada, "AB Türkiye Delegasyonu olarak bugün gerçekleşen depremden etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Depremde yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. AB, Türkiye'nin yanındadır." ifadelerini kullandı.

İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand, Twitter hesabından, "Dost ve kardeş Türkiye devlet ve halkına, özellikle Elazığ'daki kardeşlerimize başsağlığı diliyoruz. Yüce Allah'tan hayatlarını kaybedenlere rahmet ve aileleri için de sabır, yaralananlara da acil şifalar diliyoruz." paylaşımında bulundu.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliğinden de depreme ilişkin Twitter'dan yayımlanan mesajda, "Elazığ merkezli depremden etkilenen herkese geçmiş olsun. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Malezya: Malezya halkı her türlü yardımı yapmaya hazırdır

Malezya Başbakan Yardımcısı Wan Azizah Wan İsmail, yayımladığı açıklamasında depremden ötürü derin üzüntülerini belirterek, "Malezya halkı, bu zor zamanında Türkiye halkının yanındadır ve her türlü yardımı yapmaya hazırdır." ifadesini kullandı.

Azerbaycan, Bulgaristan ve Katar'dan başsağlığı mesajları

Azerbaycan, Bulgaristan ve Katar Dışişleri Bakanları ile ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle taziye ve destek mesajlarını iletti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı ile Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim Al Sani, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu telefonla aradı. Çavuşoğlu'na taziye ve dayanışma mesajlarını ileten Bulgar ve Katarlı bakanlar, yardıma hazır olduklarını vurguladı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ise Dışişleri Bakanlığı kanalıyla paylaştığı mesajında, "Elazığ’daki deprem dolayısıyla başsağlığı diliyorum. Olabilecek ihtiyaçlarınız için her türlü yardıma hazırız." ifadesini kullandı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin Twitter'dan yaptığı paylaşımda da, "Dün gece meydana gelen depremde hayatlarını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz. Geçmiş olsun Türkiye." mesajı yer aldı.

Kazakistan

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, mesajında, böyle bir zor zamanda acıları paylaştığını belirterek, "Tüm Kazakistanlılar ve kendi adıma kardeş Türk halkına başsağlığı diliyorum." ifadesine yer verdi.

Tokayev, mesajında, deprem sonucu hayatı kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ise deprem sonucu hayatını kaybedenlerin haberini derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Nazarbayev, Türk halkının acılarını paylaştığını vurgulayarak, "Hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına ve Türk halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar ve ailelerine kavuşmalarını diliyorum." ifadesini kullandı.

Gürcistan

Gürcistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yakın müttefikimiz ve dostumuzla tam dayanışma içerisindeyiz. Türk halkının ve özelikle mağdur ailelerin üzüntülerini paylaşıyoruz ve tüm yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelere yer verildi.

Kırgızistan

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Elazığ'da meydana gelen deprem dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı mesajlarını iletti.

Ceenbekov, Elazığ'da meydana gelen deprem sonucu can kaybının olduğunu derin üzüntü ile öğrendiğini belirterek, "Kırgızistan halkı adına ve kendi adıma size ve Türkiye halkına en derin başsağlığı diliyorum. Kurbanların ailelerinin acılarını paylaşıyorum. Yaralılara acil şifa diliyorum." ifadelerine yer verildi.

Somali

Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ahmed İsa Avad, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu telefonla arayarak, "Hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Dualarımız zor günlerde her zaman Somali halkının yanında olan Türk halkına." şeklinde konuştu.

Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev

Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev ise yayımladığı başsağlığı mesajında, "Bu zor zamanlarda tüm düşüncelerimiz ve dualarımız Türkiye hükümeti ve Türk halkı ile beraberdir." ifadesini kullandı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Fontelles

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles, Twitter'dan taziye mesajını ileterek, "Türkiye halkı ile tam dayanışma" vurgusu yaptı.

Romanya

Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, can kayıplarından duyduğu derin üzüntüyü dile getirerek, başsağlığı dileklerini sundu.

Ukrayna

Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadim Pristayko, Twitter'dan "Bu acı zamanda Ukrayna, Türkiye'nin yanında ve dualarımız Türk halkıyla." mesajını paylaştı.

İran

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ve Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu telefonla aradı. Çavuşoğlu'na taziye ve "geçmiş olsun" dileklerini ileten İranlı ve Hollandalı bakanlar, yardıma hazır olduklarını dile getirdi.

İsveç

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Türkiye'yi vuran deprem hakkında trajik haberler. Etkilenen herkese en derin taziyelerimizi yolluyoruz." ifadesini kullandı.

Estonya

Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu, "Korkunç depremde sevdiklerini kaybeden herkese başsağlığı diliyorum. Bu zor zamanda Türk halkıyla beraberiz." mesajını Twitter üzerinden iletti.

Ürdün

Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ve Nepal Dışişleri Bakanı Pradeep Gyawali de sosyal medya üzerinden Türkiye'ye taziyelerini sundu ve dayanışma mesajını paylaştı.

SMDK Başkanı Abde

Diğer yandan Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Enes el-Abde'nin Twitter paylaşımında, "Suriye halkı adına Elazığ'da yaşanan depremde hayatını kaybedenler için bütün Türkiye halkına başsağlığı diliyorum. Kalplerimiz, en zor zamanımızda yanımızda duran kardeşlerimizle. Hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim." mesajı yer aldı.