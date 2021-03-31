Türkiye'ye getirilen 2,8 milyon doz BioNTech aşısı Sağlık Bakanlığı depolarına yerleştirildi

Türkiye Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'de başarılı şekilde yürütülen aşı çalışmalarına, BioNTech aşısının da dahil olduğu belirtildi.

Son sevkiyatlarla toplam 2,8 milyon doza ulaşan BionTech aşılarının, özel koşullara uygun şekilde Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı depolarına yerleştirildiği aktarılan açıklamada, aşının analiz çalışmalarının ardından uygulanmaya başlanacağı kaydedildi.

❮❯

2,8 milyon doz BionTech aşısı, Türkiye’ye getirilerek Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı depolarına yerleştirildi

Açıklamada, aşının Nisan'da 4,5 milyon doza ulaşacağı ve 30 milyon doz için firmayla opsiyonlu anlaşma sağlandığına dikkat çekilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Firmanın üretim kapasitesinin artmasıyla aşının ülkemize getirilme çalışmaları devam edecek. Aşılar, Sağlık Bakanlığı depolarında saklama koşullarına uygun olarak tasarlanan özel odalarda eksi 80 derecede muhafaza ediliyor. Ülkemize özgü aşı güvenliğini sağlayan Aşı Takip Sistemi (ATS) ile gerekli olan kare kodlama işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte illerimize sevk edilerek uygulanmaya başlanacak. Sevk sırasında özel koli ve sıcaklık kayıt cihazları kullanılacak. Aşılar, il depolarında kuru buz dolu kolilerde 5-15 gün oda sıcaklığında veya eksi 20 derecede 14 gün saklanabiliyor. Aşı uygulama merkezlerine, 120 saat içerisinde uygulanabilecek doz sayısı kadar flakon sevk edilecek. Aşı uygulama merkezi teslim aldığı aşıları 2-8 derecede aşı dolabında saklayacak."

Tüm ülkelerde zaman zaman tedarik sorunları yaşanmasına rağmen Türkiye'nin aşıya erişim ve uygulanma rakamları dikkate alındığında, dünyanın önde gelen ilk beş ülkesi arasında yer aldığı vurgulanan açıklamada, Türkiye'nin, aşı gönüllüsü güçlü insan kaynağıyla aynı anda iki farklı soğuk zincir gerektiren pandemi aşı uygulamasını da başarılı şekilde yürütmeye devam ettiği kaydedildi.