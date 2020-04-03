Türkiye’de 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, corona virüs salgınına karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı. 30 büyükşehir ile Zonguldak’a araç giriş çıkışı yasaklandı. 20 yaş altındakilere sokağa çıkma yasağı getirildi. Toplu alanlarda maske takılması zorunlu olacak.

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle;

“Türkiye corona virüs salgınıyla mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

Türkiye bu küresel salgına ve onunla başlayan krize en hazırlıklı ülkelerden biridir.

Özellikle milletimizden beklentimiz, her bireyin kendi karantinasını kendisinin uygulamasıdır.

Gönüllü olarak uygulanması gereken kuralları aşamalı bir şekilde zorunlu hale getirmemiz gerekebiliyor.

Bu gece itibarıyla 30 büyükşehrimiz ile Zonguldak ilimizi belirli istisnalar haricinde araç giriş çıkışına kapatıyoruz.

30 büyük şehrimizle Zonguldak’ta başlatacağımız araç giriş çıkışı yasağını ilk etapta 15 gün süreyle uygulayacağız.

Ülkemizin tamamında 20 yaş altı, 1 Ocak 2000 ve üzeri doğumlular için de sokağa çıkma yasağı getiriyoruz.

Yarından itibaren pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacak.

Sokakta sosyal mesafe en az üç adım olacak.

İkazlara uymayarak aksi yönde davranışlar sergilemekte ısrar edenlere gereken idari ve adli cezalar tereddütsüz şekilde uygulanacaktır.



Milletime güveniyorum, bu içi boş bir söz değil. Attığımız her adımda bu güvenin tezahürlerini görüyoruz



Kurallara ne kadar iyi riayet edersek salgının seyrini o derece kontrol altına alır, tehdidi ortadan kaldırabiliriz.”

Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2020, 22:03