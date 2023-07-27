Türkiye’de dört ilde orman yangınları… Alevlerle mücadele sürüyor

Türkiye, dört farklı ilde çıkan orman yangınları ile mücadeleye devam ediyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde, İzmir'in Kınık ilçesinde ve Çanakkale’de çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale sürüyor. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangını ise kontrol altına alındı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde pazartesi akşam saatlerinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Karadan ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgedeki yangına gece saatlerinde gece görüşlü helikopterlerin desteğiyle karadan müdahale edildi. Gece boyu süren mücadelenin ardından günün ilk ışıklarıyla havalanan çok sayıda helikopter ve uçak da çalışmalara katıldı.

Bölgede görev yapan helikopterler, denizden aldıkları suyu yanan alanlara taşıyarak söndürme çalışmalarına destek veriyor. Karadan da çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye araçları ve orman işçileriyle alevlere müdahale ediliyor.

-İzmir’de yangın bölgesindeki bazı köyler tahliye edildi

İzmir'in Kınık ilçesinde dün ormanlık alanda çıkan yangına da müdahale ediliyor.

Ormanlık alanda dün öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangının söndürülmesi için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve çevre belediyelerin itfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışma sürüyor.

Yangına gece boyunca 34 arazöz,13 su ikmal aracı ve 6 iş makinesi 7 ilk müdahale yer ekibiyle müdahale edildi.

Havanın aydınlanmasıyla 7 uçak ve19 helikopter yangın çalışmalarına destek verdi.

Öte yandan, yangın nedeniyle tedbir amaçlı tahliye kararı alınan Çiftlik, Karatekeli ve Balaban mahallelerinde ikamet eden yaklaşık 600 kişi AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma ve polis ekipleri tarafından Kınık'taki öğretmenevi ve misafirhanelere yerleştirildi.

Tahliye edilen köylerdeki vatandaşlara ait büyük ve küçükbaş hayvanlar ise güvenli bölgelere götürüldü.

Yangının Balaban Mahallesinde yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine ekipler çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı, jandarma ve polis ekipleri de bölgedeki güvenlik önlemlerini artırdı.

-Çanakkale'de gün doğumuyla hava desteği başladı

Çanakkale'de merkeze bağlı Sarıbeyli köyü yakınlarındaki ormanlık alanda dün gece 22.30’da başlayan orman yangınına gün doğumuyla birlikte hava desteği de başladı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 35 arazöz, 5 dozer, 8 ilk müdahale aracı, 8 su ikmal aracı, 4 iş makinesi ve 300 personel ile çevre belediyelerin itfaiye ekiplerinin yanı sıra İl Jandarma Komutanlığına ait TOMA ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Dün gece 22.30'da başlayan yangına gün doğumuyla birlikte hava desteği de başladı.

Orman yangınındaki son durum dron ile görüntülendi.

-Kütahya’daki yangın kontrol altına alındı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda kara ekibinin yanı sıra 22 arazöz, 8 su ikmal aracı, 8 dozer ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

İl Özel İdaresinden de yangın söndürme çalışmalarına 5 dozer, 4 arazöz, 1 bekoloder kepçe ,1 grayder ve 18 personelle destek verildi.

Çevredeki ilçe belediyelerinden de itfaiye araçlarıyla yangına müdahale edildi.

Vali Çelik, AA muhabirine, uzun uğraşlar sonucu yangının kontrol altına alındığını söyledi. Ali Çelik, yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.