Türkiye’de liderlerin seçim değerlendirmeleri

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel

Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener, yerel seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinin balkonundan

vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 Kasım 2002 seçimlerinden bugüne kadar tüm seçimlerde AK Parti’yi birinci olarak çıkaran milletin

her bir ferdine şükranlarını sunarak, “Milletimiz bugün bizi 15’inci defa sandıkta birinci yaptı” dedi

Erdoğan, “AK Parti olarak tek başımıza veya Cumhur İttifakı ile seçime girdiğimiz yerlerde şu an itibarıyla 16 büyükşehir, 24 il,

538 ilçe ve 200 belde olmak üzere 778 belediye başkanlığı kazandık.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yarın sabahtan itibaren eksiklerimizi tespit ve telafi etmenin çalışmalarına başlıyoruz.” dedi.

Erdoğan, “(Sonuçlar) Ülkemizdeki belediyelerin yaklaşık yüzde 56’sının AK Parti tarafından yönetileceği anlamına geliyor.”

şeklinde konuştu.

Erdoğan, “Bu seçimde arzu ettiğimiz neticeleri alamadığımız yerlerdeki sonucun tek sebebini, milletimize kendimizi yeterince

anlatamamış, gönüllere yeterince girilmemiş.“İçinde milletin olmadığı bir siyasetin sonu nereye çıkar? Faşizme çıkar, diktatörlüğe çıkar, zulme çıkar. Bunun için bugüne

kadar attığımız her adımda milletimizin rızasını ve desteğini aradık, bundan sonra da aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “4,5 yıl seçim yok. Ne yapacağız, hem ulusal hem uluslararası bazda çalışmalarımıza odaklanacağız,

kilitleneceğiz ve ülkemizi inşallah muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkaracağız.” diye konuştu.

Erdoğan, “2023 hedeerimize ulaşana kadar devam eden bu süreçte önceliğimiz ekonomimizi güçlendirmek, teknoloji ve

ihracat odaklı bir şekilde büyümeyi sürdürmek, istihdamı artırmak olacak.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Milli güvenliğimizle ilgili konulardaki çalışmalarımızı inşallah başarıya ulaştıracağımız bir döneme

giriyoruz.” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yalan yanlış vaatlerde bulunanlar buyursunlar, bakalım nasıl yönetecekler, göreceğiz.” dedi.

KILIÇDAROĞLU: “BAHARI GETİRDİK VE BU BAHARI SÜRDÜRECEĞİZ”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Belediye Başkanı seçilen Mansur Yavaş ile birlikte CHP Genel Merkezi önünde

toplanan kalabalığa seçim otobüsü üzerinden seslendi.

“Ankara’dan başlayarak baharı getirdik ve bu baharı sürdüreceğiz.” diyen Kemal Kılıçdaroğlu, “İstanbul için de oraya da bahar

gelecek. Orayı da adım adım takip ediyoruz. MYK üyelerinin tamamını İstanbul’a gönderdik.” değerlendirmesini yaptı.

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

“Mansur Başkan’ı dinlediniz, ben de dikkatle dinledim verdiği sözler var, ‘Yerine getireceğim’ diyor. Biz bu seçimler sonucunda

‘Türkiye kazandı’ diyoruz. Herkes kazandı. Mansur Başkan’a oy vermeyen kardeşlerim de bir süre sonra ‘İyi ki Mansur Başkan

kazandı, çünkü Ankara kazandı’ diyecekler.”

Antalya, Mersin ve Adana Büyükşehir Belediye başkanlıklarını kazandıklarını belirten CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, “Pek çok

yeri kazandık ama dediğim gibi zafer, demokrasinin zaferidir. Zafer, halkın zaferidir. Zafer, kardeşliğe susamışların zaferidir.

Zafer, bir arada yaşama özlemi duyanların zaferidir. O nedenle biz bu zaferi, halkın zaferi olarak kabul ediyoruz. Başarı

herkesin başarısıdır.” diye konuştu.

BAHÇELİ: “2014’E KIYASLA ÖNEMLİ BİR BEREKETİMİZ OLDU”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde yerel seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Sandıktan çıkan sonuçlara saygı ve riayetimiz tartışma götürmez bir gerçektir.” ifadelerini kullanan Bahçeli, “Türkiye üzerinde

karanlık hesapları olan mihraklar, bu seçimlerde kaybetmiştir.” dedi.

Bahçeli, ülke gündeminden seçim konusunun tamamen kalktığını söyledi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, “Bu seçim sonuçlarını 2014 yılı ile karşılaştırdığımızda önemli bir bereketimiz olduğunu ifade

etmek isterim.” ifadelerini kullandı.

AKŞENER: “HALK MİLLET İTTİFAKI’NA GÜÇ KATMIŞTIR”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, seçim sonuçlarının ülke ve

millet için hayırlı olması dileğinde bulundu.

Sandığın milli iradenin tecellisindeki en önemli adres olduğunu vurgulayan Akşener, “Ve bu adres, bugün itibarıyla bir kez daha

mesajını vermiş ve iktidar partilerini uyarmıştır.” ifadesini kullandı.

İktidarın milletin dertlerini unuttuğunu savunan Akşener, şöyle devam etti:

“Bu seçim bir ittifaklar seçimiydi. Ve Millet İttifakı, milletin duygularına tercüman olarak, başarılı bir sonuç aldı. Siyasette

rekabet aziz milletimizin işine yarar. İktidar kendine çeki düzen vermek zorunda kalır. Vatandaşın haliyle, sorunlarıyla

ilgilenmek zorunda kalır. Aziz milletimiz bu seçimde verdiği mesajla, işte bu sürecin önünü açmıştır. Bugünden itibaren, iktidar

partileri, unuttukları milletimizi hatırlamak, sesine kulak vermek zorundadır.”

Türk milletinin bir demokrasi kültürü bulunduğuna işaret eden Akşener, “Millet, kötü gidişe ‘dur’ demek için, iktidar partilerinin

kulağını çekmiş, Millet İttifakı’na güç katmıştır.

Bu seçimin galibi Millet İttifakı’dır. İYİ Parti’nin Millet İttifakı’na kattığı güç ortadadır.

Bugünden itibaren, yalnız iktidar partileri değil, muhalefet partileri de attıkları her adımı dikkatle hesaplamak durumundadır. Bu

bir sorumluluk, aynı zamanda milletimizin de emridir.” değerlendirmesinde bulundu.

Bunun bir sonuç değil, başlangıç olduğunu ve asıl görevin yeni başladığına değinen Akşener, şunları kaydetti: “Sayın

Cumhurbaşkanı’na da bir kez daha çağrıda bulunuyorum, milleti germeyin, yormayın, bıktırmayın. Yarından itibaren düşmanlık

diline bir son verin. Kırdığınız kalpleri ve incittiğiniz gönülleri tamir edin. Böyle yapmanız hem millet hayrına hem de sizin

yararınıza olur. Daha görev süreniz var. Bu süreyi, seçimden çıkan dersle iyi değerlendirin. Bilin ki milletimize kibirle ve üstten

bakmaya devam ederseniz, Türk milleti alternatifsiz değildir, Türk Devleti ve Türk milleti sahipsiz değildir.”

Akşener, Millet İttifakı’nın hayata geçmesinde büyük özen ve anlayış gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na teşekkür etti

Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2019, 10:28