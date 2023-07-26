Türkiye’de tek dünyada örneği az: Mavi Vatan’a kritik kabiliyet

Dünyanın en büyük savunma sanayii etkinliklerinden biri olan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF’23) İstanbul’da başladı. Sadece yurt içinden değil dünyanın önde gelen yabancı firmalarını da aynı çatı altında buluşturan fuarda Türk savunma sanayiinin geldiği gurur verici nokta da bir kez daha görüldü.

Kara sistemlerinden hava ve denize, insansız platformlardan tamamlayıcı ürünlere kadar pek çok alanda oldukça önemli ürünlerin boy gösterdiği buluşmada Mavi Vatan’ın geleceği için hayati önem taşıyan platform ve sistemler de dikkat çekti.

Bunlardan biri de ARMELSAN imzası taşıyan ve ülkemizin ilk yerli/milli daldırma sonarı özelliğini taşıyan ORKUN-2053 oldu.

Su altı akustiği konusunda uzmanlaştıklarını ve bu alanda sadece Türkiye’nin değil bölgenin sayılı firmalarından biri olduklarını anlatan ARMELSAN Genel Müdürü Can Emre Bakım, genel amaçlarını ‘Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın kimi alanlardaki dışa bağımlılığını sona erdirmek’ olarak özetliyor.

Türk Deniz Kuvvetleri’nin envanterinde bulunan helikopterden daldırma sonarlarının tamamının yurt dışından tedarik edildiği bilgisini paylaşan Bakım’a göre sadece sistemin başka bir ülkeden alınmasında değil, ihtiyaç halinde destek verilmesi anlamında da sıkıntılar yaşanıyor.

Helikopterden daldırma sonarının yakın geçmişte Savunma Sanayii Başkanlığı’nın bir Ar-Ge projesi olarak başladığını ifade eden Can Emre Bakım, harp sahasında denizlere hakim olabilmenin son derece kritik olduğunu kaydediyor.

“Su altındaki en önemli tehditlerden biri denizaltılar” dedikten sonra da devam ediyor:

“Denizaltıların tespiti için farklı sonarlar kullanılıyor ve bunlar yurt dışından gelen ürünler. Biz yerli/milli çözüm üretebilmek adına Orkun-2053 projesini başlattık ve bugüne getirdik. Bu ürünün amacı, katmanın altında bir nevi saklanan, derin denizde operasyon yapan denizaltıları uzak mesafelerden tespit edebilmek.

Helikopterden daldırma sonarı, mevcut denizaltı savunma harbi helikopterlerinde kullanılan bir ürün. Öte yandan Gökbey’in deniz versiyonunun çalışıldığını biliyoruz. ARMELSAN olarak Orkun-2053 ile Gökbey’in deniz versiyonuna da entegre olmak istiyoruz. Hedeflerimizden biri de bu.”

İnsansız su üstü deniz aracına monte edilecek

Harp sahasının ortamı giderek daha farklı bir hal alıyor ve aslında yöntemler, platformlar, talepler ve çözümler de giderek değişiyor. Havadan daldırma sonarları için de benzer bir süreç gözlüyoruz dünya genelinde.

Çok nadiren de olsa dünyada kimi öncü ülkelerin sonar daldırma işini helikopterlerden değil insansız su üstü araçlarından da yapılabildiğini biliyoruz. Bakım’a Orkun-2053’ün böyle bir kabiliyet olup olmadığını soruyoruz.

Bakım, kendilerinin de benzer bir adım atacağından bahsediyor. Orkun-2053’ün ilk denemesini bu yıl içerisinde insansız su üstü araç ile yapacaklarını söylüyor.

Bakım’ın anlattıkları aslında Orkun-2053’ün sadece Türk Donanması için çok değerli olmakla kalmayıp ciddi bir ihracat potansiyeli taşıdığın da gösteriyor. Yakın gelecekte Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girmesi beklenen Orkun-2053 ile ilgili sözlerini şöyle tamamlıyor Bakım:

“Orkun-2053 IDEF’te çok yoğun bir ilgiyle karşılandı. Özellikle dost ve kardeş ülkelerle ilgili güzel ihracat haberlerini kısa vadede duyabiliriz.

Orkun-2053 yerli/milli olarak geliştirilen ilk ve tek helikopter daldırma sonarı. Yaklaşık 500 metre derinliğe kadar dalabiliyor. Yüzde 85’in üzerinde bir yerlilik oranı var. Türkiye bu sistemi üreterek aslında kendi içinde bir ilke imza atmakla kalmadı, bu alanda dünyanın sayılı ülkelerinden biri oldu. Mavi Vatan, son derece kritik bir kabiliyet, son derece güçlü bir oyuncu daha kazandı.”

Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2023, 11:48