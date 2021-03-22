Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı'ndan 'Serbest piyasa mekanizmasından taviz verilmeyecek' mesajı

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, yaptığı yazılı açıklamada, makroekonomik istikrarın ön koşullarının fiyat istikrarı ve finansal istikrar olduğunu bildirdi.
Piyasaların etkin ve sağlıklı işleyişini son derece önemsediklerini vurgulayan Elvan, şunları kaydetti:
"Bu kapsamda serbest piyasa mekanizmasından herhangi bir taviz kesinlikle söz konusu olmayacak, liberal kambiyo rejiminin uygulanmasına kararlılıkla devam edilecektir. Reform paketimizde yer alan eylemler de yapısal temellerimizi daha da güçlendirecek, olası şoklara karşı direncimizi artıracaktır."