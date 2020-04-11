Türkiye’nin Covid-19’la mücadelesinde son 24 saat

Türkiye’nin koronavirüse karşı mücadelesi son hız sürüyor. Eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı. Son 24 saatte vaka sayısı 4 bin 747, vefat sayısı 98 oldu, 2 bin 423 hasta taburcu edildi. 31 il için hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Pilot bölge olarak İstanbul’da dün başlayan eczanelerden ücretsiz maske uygulaması Ankara’da da hayata geçirildi. Vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı tarafından cep telefonlarına gönderilecek mesajdaki kodu eczanelere bildirerek maske alabilecek.

Yeni uygulamayla 20-65 yaş arasındaki vatandaşlara kişi başına 10 gün için 5 adet maske verilecek. Maskeler yaş aralığına göre verilecek, ilk mesaj alanlar 57-65 yaş aralığı oldu. İzdiham olmaması için Sağlık Bakanlığı’ndan gelecek kodu beklemek şart. Kod eczane ile paylaşılmazsa maske verilmeyecek.

Türkiye’den İngiltere’ye tıbbi yardım

Türkiye, İtalya, İspanya ve 5 Balkan ülkesinin ardından İngiltere’ye de yardım elini uzattı. Maske ve tek kullanımlık önlüklerden oluşan tıbbi malzemeler Ankara’dan askeri kargo uçağı ile İngiltere’ye gönderildi.

2 bin 423 hasta taburcu edildi

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 bin 423 hastanın iyileşip taburcu edildiğini söyleyerek, “Son 24 saatte vaka sayısı 4 bin 747, vefat sayısı 98 oldu, toplam vefat sayısı 1006’e ulaştı.” dedi.

31 il için hafta sonu sokağa çıkma yasağı kararı

Türkiye İçişleri Bakanlığınca bu geceden, 12 Nisan saat 24.00’e kadar 30 büyükşehirle Zonguldak’ta, il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı getirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bu geceden itibaren 12 Nisan saat 24.00’e kadar Zonguldak ile büyükşehirler Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van’da il sınırları içinde vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulanacağı 31 ilde fırın ve unlu mamül ruhsatlı iş yerleri ile hastaneler ve eczaneler açık olacak. Sokağa çıkma yasağının uygulanacağı 31 ilde, tüm sağlık ürünleri ve tıbbi malzemelerin üretiminin yapıldığı iş yerleri açık olacak. Sağlık kurumları, eczaneler, zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları sokağa çıkma yasağı dışında tutuldu. Genelgeye göre, birinci derece yakınlarının cenaze defin işlemlerini gerçekleştirecekler, sokağa çıkma yasağı dışında tutulacak. Hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulanacağı 31 ilde, PTT, kargo ve su dağıtım şirketi, demirçelik ve cam sektörlerinde faaliyet yürüten iş yerleri, fırın, soğuk hava depoları gibi çalışması zorunlu bulunan yerler açık olacak. Fırınlarda üretilen ekmeğin dağıtımında görevli araçlar ve çalışanlar, sokağa çıkma yasağının dışında tutuldu. Kızılay koordinesinde kan ve plazma bağışı için randevusu olanlar, hafta sonu 31 ildeki sokağa çıkma yasağının dışında tutuldu. Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon gibi kesintiye uğramaması gereken tedarik sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar yasağın dışında tutulacak.İçişleri Bakanlığınca, 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta, il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından kent merkezlerinde alışveriş yoğunluğu yaşandı.

Sokağa çıkan vatandaşlar fırın, manav ve bakkalların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Polis ekipleri ise hafta sonu fırın ve eczanelerin açık olacağını megafonla anons etti.

Süleyman Soylu, “Sokağa çıkma yasağı, pazardan itibaren devam edecek diye telaş söz konusu olmasın. Pazar saat 24.00 itibarıyla bitecektir.” açıklamasında bulundu. Soylu, “Milletimizin telaşı var bunu da normal karşılıyorum ama bu telaşa gerek yok. Yarın fırınlar açık, kendi araçlarıyla ekmek dağıtabilecekler.” ifadelerini kullandı. Soylu şunları söyledi: “Marketlerde veya birtakım fırınlarda oluşturulan bu kalabalığa gerek olmadığını, herkesin sakin olması gerektiğini ifade ediyorum.”