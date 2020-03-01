Türkiye’nin İdlib’deki hava ve kara operasyonları sürüyor.Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, operasyonlarda Esad güçlerinin verdiği kayıplara vurgu yaparak, “Şu ana kadar 2 bin 100’ün üzerinde rejim unsuru öldürüldü. Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmıyoruz” dedi.

Erdoğan, 3,7 milyon Suriyeliyi ülkede barındırdıklarını dile getirerek, şimdi yeni bir göç dalgasını kaldıracak durumda olmadıklarını söyledi.

Öte yandan Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde incelemelerde bulundu.

Bu arada İdlib’de rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırısında şehit olan 34 askerden 30’u dün toprağa verilirken, diğer 4 asker de bugün memleketlerinde son yolculuklarına uğurlanacak.