TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bağımsız Türk devletlerinin meclisleri arasındaki ilişkilerin ve parlamenter diplomasinin önemini dile getirerek, "Ortak geleceğimize yürürken öz kardeşler olarak güçlü bir dayanışma ve işbirliği ile yolumuza devam etme kararlılığımızı bugün bir kez daha teyit ettik." dedi.

Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova, Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Şakiyev ve Kazakistan Meclis Başkanı Yerlan Koşanov ile Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 12. Genel Kurulu sonrası basın toplantısı düzenledi.

TÜRKPA Genel Kurulunun başarıyla tamamlandığını, TÜRKPA'nın bağımsız Türk devletlerinin meclis başkanlarını ve parlamenterlerini aynı masanın etrafında topladığını belirten Şentop, uluslararası saygınlık ve tanınırlık kazanmış bir kuruluş olarak önemli çalışmalara imza atan TÜRKPA'nın bu yıl 15. kuruluş yıl dönümü olduğunu anımsattı.

Genel Kurula üyeler dışında gözlemci ülke parlamento başkan ve başkan yardımcıları ile uluslararası Türk kuruluşlarından 12 örgüt temsilcisinin katıldığını aktaran Şentop, "Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye Parlamentoları olarak çıktığımız bu kutlu yolda bugün Macaristan, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve dijital platformda Özbekistan parlamento başkanları ve temsilcileriyle bir araya geldik." bilgisini verdi.

Bütün Türk devletlerinin parlamenterlerini TÜRKPA çatısı altında bir araya getirmek istediklerini anlatan Şentop, TÜRKPA Dönem Başkanlığını Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Şakiyev'den devraldığını hatırlattı.

Kardeş Türk devletlerinin deprem felaketinde ilk yardım elini uzatan ülkeler arasında yer aldığını kaydeden Şentop, "Güçlü dayanışmalarıyla gerçek dostluğun kara günde ispatlanacağını açık bir şekilde ortaya koydular. Kendilerine bir kez daha Türk milleti adına teşekkür ederim." dedi.

- "Türk devletlerinin meclisler arası ilişkilerine yön vermek için kararlar aldık"

Genel Kurulda, bağımsız Türk devletlerinin meclisler arası ilişkilerine yön vermek ve TÜRKPA çalışmalarını ilerletmek için çeşitli değerlendirmelerde bulunduklarını ve kararlar aldıklarını aktaran Şentop, şöyle devam etti:

"Bu Genel Kurulumuzda özel olarak, 'Daha Adil Bir Dünya İçin Parlamenter Diplomasi: Enerji, Göç, Gıda' başlığını ele alarak, gerek dünyamızın karşı karşıya olduğu riskler gerekse bağımsız Türk devletlerinin bölgesel ve küresel barış ve istikrara yaptığı katkıları değerlendirdik. Bağımsız Türk devletleri arasında, meclisler arası ilişkilerin ve parlamenter diplomasi alanındaki çalışmaların önemine atıfla faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdürme noktasındaki mutabakatımızı dile getirdik. Ortak geleceğimize yürürken öz kardeşler olarak güçlü bir dayanışma ve işbirliği ile yolumuza devam etme kararlılığımızı bugün bir kez daha teyit ettik."

TÜRKPA'nın şimdiye kadar birçok ilke imza attığını dile getiren Şentop, toplantılarda, parlamentoların ortak çalışmaları sonucu hazırlanan yeni model kanunları da kabul ettiklerini söyledi.

Kazakistan'da erken cumhurbaşkanlığı ve erken parlamento seçimlerinin gerçekleştirildiğini anımsatan Şentop, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"TÜRKPA heyetlerinin bu seçimler sırasında yaptığı seçim gözlem raporlarını görüşerek karara bağladık. TÜRKPA'nın uluslararası alanda görünürlülüğünü ve etkinliğini artıracak kararlar alındı. Bu amaçla Azerbaycan'ın öncülüğünde başlatılan Bağlantısızlar Hareketi Parlamenterler ağının TÜRKPA'ya gözlemci olmasını, aynı şekilde TÜRKPA'nın da Bağlantısızlar Hareketi Parlamenterler Ağına gözlemci olarak başvuru yapması kararlarını aldık. Günün en önemli gelişmelerinden biri de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gözlemci üye olmak için yaptığı başvurusunu Asamble Konseyinde karara bağlamamız. Bu sevindirici haberi sizlerle paylaşmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisini kutluyor, hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz."