Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü gemi İstanbul'da denetlendi

Tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından emniyetli sevki için Milli Savunma Üniversitesi yerleşkesinde oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezinde görevli Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) temsilcileri, Lübnan'a gitmek üzere Ukrayna'dan hareket eden ve dün akşam saatlerinde İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişine demirleyen gemideki incelemelerini tamamladı.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, 22 Temmuz'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" kapsamında Odessa Limanı'ndan Lübnan'ın Tripoli Limanı'na doğru yola çıkan Sierra Leone bayraklı, 27 bin ton mısır taşıyan "Razoni" adlı gemi, İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde müşterek denetleme timi tarafından denetlendi.

Denetim sırasında geminin çevresinde Sahil Güvenlik ekipleri önlem aldı.

Geminin seyrini ve takibini yapan merkezde görevli temsilciler tarafından, anlaşma kapsamında mutabık kalınan usul ve esaslar doğrultusundaki denetim yaklaşık 1,5 saat sürdü. Daha sonra gemiden ayrılan temsilciler, Rumeli Hisarı Limanı'na hareket etti.

Denetlenen gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Lübnan'a gidecek.

27 bin ton mısır taşıyan gemi, Lübnan'a gitmek üzere İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapacak

TC Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan konuyla ilgili paylaşımda, "Müşterek Denetleme Timi, Razoni gemisindeki denetleme faaliyetini tamamladı. 27 bin ton mısır taşıyan gemi kısa süre içerisinde Lübnan'a gitmek üzere İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapacak." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, Müşterek Denetleme Timi'nin gemideki denetim faaliyetine ilişkin fotoğraflar da yer aldı.