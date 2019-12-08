Uludağ'da kayıp iki arkadaştan birine ait olduğu değerlendirilen mont bulundu

Türkiye'de Uludağ'da 1 Aralık'ta zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra haber alınamayan Mert Alpaslan ve Efe Sarp için başlatılan arama çalışmalarının yedinci gününde, derede bu kişilerden birine ait olduğu değerlendirilen mont bulundu.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesindeki çalışmalara, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Nilüfer Arama Kurtarma Derneği (NAK), AKUT Arama Kurtarma Derneği, İHH Arama Kurtarma ve Bursa Arama Kurtarma Derneği (BAKUT) ekiplerinden oluşan 268 kişi katılıyor.

Aramalara, hava koşullarının elverişli olduğu zamanlarda Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı (JİKU) ve iki helikopterle havadan destek veriyor.

Yoğun sisin etkili olduğu, kar yağışının yeniden başladığı bölgede, ekipler tarafından derede bulunan montun kayıp iki arkadaştan birine ait olduğu değerlendiriliyor.

Ekipler, Alpaslan ve Sarp için başlattıkları çalışmalarına devam ediyor.

İstanbul'dan Bursa'ya 1 Aralık'ta gelen ve araçlarını Uludağ Jandarma Karakolunun yanına park ettikten sonra zirve istikametine yürümeye başlayan Mert Alpaslan (31) ve arkadaşı Efe Sarp (37), bir süre sonra sisin bastırması nedeniyle kaybolmuş, ihbar üzerine arama çalışması başlatılmıştı.