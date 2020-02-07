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Van’da çığ düşen bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına ara verildi

Van’da çığ düşen bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına ara verildi
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Van’da, çığın düştüğü bölgede yürütülen arama kurtarma çalışmalarına dün akşam ara verildi.

Çığ altında kalan bir itfaiye eri için bugün yapılacak değerlendirme sonucu yeniden çalışmalara başlanacağı belirtildi.

Van Valiliği’nden yapılan açıklamada, Van-Bahçesaray kara yolunda meydana gelen çığ felaketi sonrası bugün sabah saatlerinde başlayan arama-kurtarma çalışmalarına, meteorolojik veriler, teknik heyetin sahada yaptığı incelemeler ve havanın kararması nedeniyle ara verildiği belirtildi.

Felakette ilk gün 5 kişi hayatını kaybetmişti. Kayıp 2 kişiyi arayan ekibin üzerine çığ düşmesi sonucu ise 36 kişi yaşamını yitirdi.
Çığ felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı toplam 41’e yükseldi.

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ile çığda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu

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