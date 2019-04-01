Yerel seçimde en yüksek oyu AK Parti aldı

Yerel seçimde en yüksek oyu AK Parti aldı

Türkiye’de yerel seçimde iki ittifak yarıştı.  AK Parti ve MHP’nin Cumhur İttifakı 50 İl’de seçimi kazandı (AK Parti 39, MHP 11).

Cumhur İttfakı’nın toplam oy oranı yüzde 51.7 (AK Parti yüzde 44.4, MHP yüzde 7.3) olarak gerçekleşti.

CHP ve İYİ Parti’nin oluşturduğu Millet İttifakı ise 20 ilde belediye başkanlıklarını kazandı.  Bu illerin tümünde CHP adayları ipi

göğüsledi.  Millet İttifakı’nın toplam oy oranı yüzde 37.5 (CHP yüzde 30.1, İYİ Parti yüzde 7.5) olarak gerçekleşti.

HDP 8, TKP ise 1 ilde belediye başkanlığı kazanan partiler oldu.

İstanbul’da resmi sonuç henüz açıklanmadı.

2014’teki yerel seçimlerde AK Parti 48 ili kazanırken, CHP 14 ilin yönetimini almıştı. O dönemki seçimlerde MHP 8 ili, BDP 10

ili ve bağımsız adaylar da 1 ilin yönetmeye hak kazanmıştı.

ANKARA 25 YIL SONRA CHP’DE

Türkiye’nin başkenti Ankara’da AK Parti 1994’ten beri elinde bulundurduğu belediye başkanlığını kaybetti.  Ankara’da CHP

adayı Mansur Yavaş, oyların yüzde 50.9’sını alarak seçimi kazandı.  AKP adayı Mehmet Özhaseki’nin oy oranı ise yüzde yüzde

47.1’de kaldı.

MANSUR YAVAŞ: “KİMSE KAYBETMEMİŞ, ANKARA KAZANMIŞTIR”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte parti genel merkezinde bir balkon konuşması gerçekleştiren Ankara’nın yeni

Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve bütün vatandaşlara teşekkür ederek,

“Daha yolun başında kazandığımızda, bunu bir zafer olarak görmeyeceğimi söyledim. Bizim yenmek, yok etmek zorunda

olduğumuz bir düşmanınız yok ki bunun adı zafer olsun. Bugün hak yerini buldu. Kazanan tüm Ankara olacaktır” ifadelerini

kullandı.

Bu sonucun bir zafer olmadığını, çünkü karşılarında bir düşman görmediklerini kaydeden Yavaş, “Kazanan demokrasimiz ve

tüm partiler olmuştur. Bizler sevgi ekip sevgi biçeceğiz, hiçbir ayrım yapmadan tüm Ankaralıyla birlikte, kardeş olacağız. Yola

koyulduğumda bir temennide bulunmuştum; görevimi bıraktığımda herkesin başkanı olarak hatırlanmak istediğimi

söylemiştim. Eğer bunu başaramayacaksam bugün bana nasip olmasın demiştim. Bugün bana nasip oldu. Şimdi bana düşen

4/1/2019 Yerel seçimde en yüksek oyu AK Parti aldı | BRTK

www.brtk.net/yerel-secimde-en-yuksek-oyu-ak-parti-aldi/ 3/10

sözünü tutmak, herkesin başkanı olmaktır” şeklinde konuştu.

“Bugünden itibaren Ankara’da belediyecilikte adaletin baş üstünde taşınacağı, emniyet dönemi dönemi başlamıştır” diyen

Yavaş, şunları kaydetti:

“Kimse kaybetmemiş, Ankara kazanmıştır. Şimdi bizlere düşen, Ankaralıların emeğiyle, demokratik duruşuyla ortaya çıkan bu

başarıyı, başkentimize hizmetle yüceltmektir. Ankara’daki tüm hemşehrilerimizi rahat bir uyku çeksinler. Belediye çalışanları

tedirgin olmasın. Kimsenin ekmeğiyle, aşıyla oynamayacağız. Kimseyle kavgamız yok. Biz Ankara’daki tüm hemşehrilerimizi

kardeşimiz biliyoruz. Çünkü biz artık büyük bir aileyiz. Ankara Büyükşehir Belediyesi mazlumun, mağdurun, belediyesi olacak.

Hukuka, devlet ahlakına ve ortak değerlere hizmet edeceğiz. Siyasi görüşü, kökeni ne olursa olsun Ankara’ya değer katmak

isteyen herkesin yol arkadaşı olacağız. Ankara’yı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başkentine yakışmayan görüntüsüne karşı,

demokrasi, huzur, kardeşlik, özgürlük ve refah yolunda güç ve kader birliği yapan idareyi unutmayacağız. Bu yolculuğu hep

birlikte yapmaya kararlıyız. Sizlere ömür boyu minnettar kalacağımı bilmenizi istiyorum. Her türlü baskı, tehdit iftiraya karşı,

rağmen onların kamu imkanı, onların duvarları, televizyon ve gazeteleri varsa bizim de yüreğimiz var diyerek tarihi değiştiren

kardeşlerim, hepiniz var olun.”

DEĞİŞEN BELEDİYE BAŞKANLIKLARINDAN BAZILARI

Adana ve Mersin MHP’den CHP’ye, Antalya, Ardahan, Kırşehir, Bolu, Bilecik ve Artvin AK Parti’den CHP’ye, Giresun CHP’den AK

Parti’ye, Iğdır BDP’den MHP’ye, Şırnak BDP’den AK Parti’ye, Bitlis BDP’den AK Parti’ye, Ağrı BDP’den AK Parti’ye, Zonguldak

CHP’den AK Parti’ye, Kars MHP’den HDP’ye,  Tunceli BDP’den TKP’ye geçti.

SEÇİME KATILIM ORANI YÜZDE 84

Türkiye’deki seçimde toplam kayıtlı 57 milyon 93 bin 410 seçmenin 47 milyon 784 bin 882’si oy kullandı. Seçime katılma

oranı yüzde 84.5 olarak hesaplandı. Toplam oyların 1 milyon 813 bin 961’i geçersiz sayıldı. Geçersiz oyların oranı yüzde 3,8

oldu.

İl sonuçları şu şekilde gerçekleşti:

Adana                       CHP – Millet ittifakı          

Adıyaman                AK Parti      

Afyonkarahisar      AK Parti      

Ağrı                            AK Parti – Cumhur ittifakı          

Amasya                     MHP

Ankara                      CHP – Millet ittifakı          

Antalya                     CHP – Millet ittifakı          

Artvin                                    CHP – Millet ittifakı          

Aydın                         CHP – Millet ittifakı          

Balıkesir                    AK Parti – Cumhur ittifakı          

Bilecik                        CHP – Millet ittifakı          

Bingöl                                    AK Parti      

Bitlis                           AK Parti – Cumhur ittifakı

Bolu                           CHP – Millet ittifakı          

Burdur                      CHP – Millet ittifakı          

Bursa                         AK Parti – Cumhur ittifakı          

Çanakkale                CHP – Millet ittifakı           

Çankırı                      MHP

Çorum                       AK Parti      

Denizli                       AK Parti – Cumhur ittifakı           

Diyarbakır                HDP 

4/1/2019 Yerel seçimde en yüksek oyu AK Parti aldı | BRTK

www.brtk.net/yerel-secimde-en-yuksek-oyu-ak-parti-aldi/ 4/10

Edirne                       CHP – Millet ittifakı          

Elazığ                         AK Parti      

Erzincan                   MHP

Erzurum                   AK Parti – Cumhur ittifakı          

Eskişehir                   CHP – Millet ittifakı          

Gaziantep                AK Parti – Cumhur ittifakı          

Giresun                     AK Parti – Cumhur ittifakı          

Gümüşhane             AK Parti      

Hakkari                     HDP 

Hatay                         CHP – Millet ittifakı          

Isparta                      AK Parti      

Mersin                      CHP – Millet ittifakı          

İzmir                          CHP – Millet ittifakı          

Kars                            HDP 

Kastamonu              MHP

Kayseri                      AK Parti – Cumhur ittifakı          

Kırklareli                   Bağımsız     

Kırşehir                     CHP – Millet ittifakı          

Kocaeli                      AK Parti – Cumhur ittifakı          

Konya                        AK Parti – Cumhur ittifakı          

Kütahya                    MHP

Malatya                    AK Parti – Cumhur ittifakı          

Manisa                      MHP – Cumhur ittifakı    

Kahramanmaraş    AK Parti – Cumhur ittifakı          

Mardin                      HDP 

Muğla                           CHP – Millet ittifakı          

Muş                            AK Parti – Cumhur ittifakı          

Nevşehir                   AK Parti      

Niğde                         AK Parti      

Ordu                          AK Parti – Cumhur ittifakı

Rize                            AK Parti – Cumhur ittifakı          

Sakarya                    AK Parti – Cumhur ittifakı          

Samsun                     AK Parti – Cumhur ittifakı          

Siirt                            HDP 

Sinop                         CHP – Millet ittifakı          

Sivas                          AK Parti      

Tekirdağ                   CHP – Millet ittifakı          

Tokat                         AK Parti

Trabzon                    AK Parti – Cumhur ittifakı          

Tunceli                      TKP

Şanlıurfa                   AK Parti – Cumhur ittifakı          

Uşak                           AK Parti      

Van                            HDP 

Yozgat                       AK Parti

Zonguldak                AK Parti      

Aksaray                    AK Parti      

Bayburt                    MHP

4/1/2019 Yerel seçimde en yüksek oyu AK Parti aldı | BRTK

www.brtk.net/yerel-secimde-en-yuksek-oyu-ak-parti-aldi/ 5/10

Karaman                  MHP

Kırıkkale                   AK Parti      

Batman                     HDP 

Şırnak                       AK Parti – Cumhur ittifakı          

Bartın                        MHP

Ardahan                   CHP  

Iğdır                           MHP – Cumhur ittifakı    

Yalova                       CHP – Millet ittifakı          

Karabük                    MHP

Kilis                           AK Parti      

Osmaniye                 MHP – Cumhur ittifakı    

Düzce                  AK Parti

Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2019, 10:31
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