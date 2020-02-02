Yıldırım ailesinden eğitime büyük katkı

Türkiye eski Başbakanı, eski TBMM Başkanı AK Parti Milletvekili Binali Yıldırım’ın adının verildiği okul yarın düzenlenecek törenle hizmete giriyor.

Konuyla ilgili tweter üzerinden video yayınlayan Binali Yıldırım, kendisi ve öğretmen eşi Seniha Yıldırım için çok özel ve güzel bir gün olduğunu belirterek 3 evladının birlikte yaptırarak Milli Eğitim Bakanlığı’na devrettikleri ilkokul ve anaokulun açılışını gerçekleştirecek olmalarının gururunu yaşadıklarını söyledi.

Yıldırım, adının verildiği okulda tüm teknolojik olanakların olduğunu “Yarınımızın teminatı çocuklarımızın en iyi şekilde yetiştirilmesi için her türlü donanım yapıldı, hazır hale getirildi.

Yıldırım yarın saat 10.30’da İstanbul, Tuzla’da Aydınlı Mahallesi, İnal Sokakta açılışı yapılacak olan okulunun törenine herkesi davet etti.

Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2020, 18:05