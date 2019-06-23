Yıldırım: "Rakibimi tebrik ediyorum...İstanbul'a güzel hizmetler yapmasını temenni diyorum"

Türkiye'de AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçim sonuçlarını takip etmek için geldiği AK Parti İl başkanlığında açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, bu arada yaptığı konuşmada, "Şu an itibarıyla rakibim Ekrem İmamoğlu önde götürmektedir. Kendisini tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, şöyle devam etti:

"Yasak kalktı, seçimleri rakibim Ekrem İmamoğlu önde götürüyor. Kendisini tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Demokrasinin kusursuz işlediği ortaya kondu. Elde edilen sonuçlar kesin olarak sonradan açıklanacaktır. Sonuçların İstanbul'a hayırlı olmasını diliyorum.

Ekrem İmamoğlu arkadaşımıza İstanbul'a güzel hizmetler yapmasını temenni diyorum. Çalışmalarıyla her türlü işte kendisine yardımcı olmaya gayret edeceğiz, bunun bilinmesini istiyorum. İstanbulluların verdiği kararın gelecek 5 yıl için 15 milyon için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2019, 19:31