Yılın ilk karı, Trabzon ve Gümüşhane'deki yaylalara düştü

Sonbaharın kendini iyiden iyiye hissettirdiği Türkiye'de yılın ilk karı da yüksek kesimlere düşmeye başladı. Gümüşhane ve Tarbzon'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrasında yaylalar beyaz örtüyle kaplandı.

Karadeniz'de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düşünce, dün gece saatlerinde Gümüşhane'nin Torul ilçesinde özellikle dağcılık ve doğa sporları kulübü üyesi sporcuları ağırlayan 2 bin rakımlı Silve Yaylası, Eylül ayında yağan karla beyaz örtüyle kaplandı.

Yaylada, hayvanları ile köye göç hazırlığında olan yöre sakinleri karın tadını çıkardı, bazıları ise beyaz örtü üzerinde bol bol hatıra fotoğraf çektirdi.

KAR YAĞIŞI YÜKSEK KESİMLERDE ETKİLİ OLDU

Trabzon'da haber yapan 61saat.com'un haberine göre, bölgede Perşembe gününden itibaren devam eden yağmur yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü.

Hafta sonu olmasıyla birlikte Şalpazarı ilçesinden Erikbeli- Sazalanı Yaylası güzergahını kullanarak Kadırga Yaylası'na çıkan yöre sakinleri yılın ilk karı ile tanışmış oldu.