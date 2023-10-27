Yılmaz: Yatırımlara ayırdığımız kaynağı 1 trilyon 592,9 milyar liraya yükseltiyoruz

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin geneli ile Sayıştay raporları üzerinde yapılan görüşmelerde milletvekillerinin sorularını ve eleştirilerini yanıtladı.

Bütçeyi, vatandaşın refahını artıracak, verilen sözleri yerine getirecek, güven ve istikrar iklimini tahkim edecek yapıda hazırladıklarını söyleyen Yılmaz, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yatırımlara kaynak ayıran bütçenin, toplumsal yapıyı güçlendiren önceliklere göre tasarlandığını belirtti.

Yılmaz, bütçede, toplumun tüm kesimleri ve ülkenin tüm yörelerinin gözetildiğini ifade ederek, "2024 yılı bütçesi döneminde temel önceliğimiz, depremle yıkılan şehirlerimizi daha iyi şekilde, yeniden ayağa kaldırmak, geleceğe dönük afet risklerini azaltmaktır." ifadesini kullandı.

Bütçe ile makroekonomik ve fiyat istikrarını sağlamayı amaçladıklarını aktaran Yılmaz, bütçenin aynı zamanda enerji ve gıda arz güvenliği, iklim değişikliği ve dijital dönüşüm gibi alanlarda Türkiye'nin elini daha da güçlendirecek yapıda olduğunu kaydetti.

Cevdet Yılmaz, "2024 yılı bütçemizde yatırımlara ayırdığımız kaynağı 1 trilyon 592,9 milyar liraya yükseltiyoruz. Bu tutar 2024 yılı bütçemizin yüzde 14,4'üne denk gelmektedir." bilgisini verdi.

Deprem harcamaları

Deprem harcamalarının 2024'te de bütçede yoğun şekilde yer aldığını belirten Yılmaz, bu kapsamda öngörülen ödeneğin 1 trilyon 28 milyar lira civarında olduğunu bildirdi.

Yılmaz, bu yıl ve gelecek yılki bütçe açığının önemli kısmını deprem harcamalarının oluşturacağını ifade ederek, bu harcamaların 2025'ten itibaren azalacağını dile getirdi.