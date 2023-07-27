YKS'de tercihler başlıyor

3 buçuk milyondan fazla aday 17-18 Haziran'da yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girdi.

Sınav sonuçlar 20 Temmuz'da açıklandı.

Adaylar 27 Temmuz - 8 Ağustos tarihleri arasında puan ve sıralamalarını göz önünde bulundurarak tercihlerini yapabilecek.

ÖSYM bugün tercih kılavuzunu yayımlayacak.

10 soruda YKS tercih süreci

Bu yıl 17-18 Haziran`da düzenlenen 2023-YKS`ye 3 milyon 527 bin 443 aday başvurdu. Temel Yeterlilik Testi`ne (TYT) 2 milyon 995 bin 638 aday, Alan Yeterlilik Testi`ne (AYT) 1 milyon 980 bin 534 aday, Yabancı Dil Testi`ne (YDT) 173 bin 3 aday girdi.

TYT`ye başvuran adayların yüzde 84,92`si, AYT`ye başvuran adayların yüzde 76,97`si ve YDT`ye başvuran adayların yüzde 51,18`i oturumlara katılmış oldu.

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu da ön bilgi amacıyla yayımlandı. Bu nedenle, adayların tercihlerini yapmadan önce tercih süresinde ÖSYM’nin internet adresinden yeniden yayımlanacak kılavuzu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM`den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekiyor.

Kılavuza göre, tercihler 27 Temmuz-8 Ağustos 2023 arasında yapılacak.