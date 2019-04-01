YSK'dan İstanbul açıklaması

Türkiye YSK Başkanı Sadi Güven, "Şu an itibarıyla Ekrem İmamoğlu 4 milyon 159 bin 650 bana gelen rakam. Binali Bey'in 4 milyon 131 bin 761 oyu sisteme tanımlanmış vaziyette. İtiraz süreçleri devam ediyor." dedi.

Güven, "Şu an itibarıyla yüzde 80'in üzerinde sandık sonuç tutanağını, sayım döküm cetvelini, ilçe birleştirme tutanaklarını partilerle paylaştık." ifadelerini kullandı.

YSK Başkanı Güven, "Şu an itibarıyla 31 bin 102 sandık sisteme tanımlandı, 84 sandık itiraz nedeniyle sisteme taranmamış vaziyette." diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2019, 10:57