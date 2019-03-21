Yunan Bakan: "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarının farkındayız"

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da Turizm Merkezi Belek'teki bir otelde Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Katrugalos ile araya geldi.

Çavuşoğlu ve Katrugalos, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Katrugalos, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin de hakları var ve biz bunların farkındayız" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Doğu Akdeniz ve Kıbrıs etrafındaki hidrokarbon rezervlerine ilişkin, "Türkiye'nin dahil edilmediği ya da dışlandığı hiçbir proje gerçekçi değildir. Türkiye'nin uluslarası hukuk çerçevesinde hakları vardır." değerlendirmesinde bulundu.