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"Yunanistan'ı insanlığa davet ediyoruz"

"Yunanistan'ı insanlığa davet ediyoruz"
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Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yunanistan yetkililerini 1951 Cenevre ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmeleri başta olmak üzere temel hukuki metinlere, en önemlisi de insanlığa uygun davranmaya davet ediyoruz" dedi.

 Soylu, Suriye krizinin başlangıcından bugüne kadar ülke olarak başta Türk milletinin hoşgörüsü ve devletin yerinde adımlarıyla dünyaya örnek bir göç yönetimi sergilediklerini söyledi.

Bu yükü Türkiye'nin tek başına taşımak zorunda kaldığını, bu süreci vicdanla yönettiklerini belirten Soylu, halihazırda 3,6 milyonu Suriyeli olmak üzere yaklaşık 4 milyon sığınmacıya ev sahipliği yapıldığını hatırlattı.

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