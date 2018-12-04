Yunanistan'ın geri gönderdiği 3 göçmen donarak öldü

Türkiye’nin Edirne ili Meriç ilçesinde, Hudut Kartalları ve Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde, bir kısmı Yunanistan polisince yakalanarak paraları ile cep telefonları alındıktan sonra Türkiye'ye geri gönderildiği öne sürülen 5 günde 713 kaçak yakalandı.

Çoğunluğu Afganistan ve Suriyeli olan kaçaklar işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi'ne teslim edildi. Yunanistan sınırındaki Meriç Akçadam köyü ve Adasarhanlı köylerinde ise birer gün arayla 3 erkek cesedi bulundu. Akçadam köyü ova mevkiinde Cumartesi günü suni göletin kenarında bulunan cesedin, 35 yaşındaki Afganistanlı bir kaçağa ait olduğu belirlendi. Uzunköprü Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ilk yapılan incelemede kaçağın sıfırın altına inen soğuk havada donarak hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık incelemesinin ardından Afgan kaçağın cesedi otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Donarak öldükleri tespit edildi

Yunanistan sınırındaki Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı köyünde de birer gün arayla iki erkek cesedi daha bulundu. Meriç Nehri yakınlarında bulunan 2 cesedinin de Yunanistan'a yasa dışı yollardan giden ve 'geri itme' yöntemiyle Türkiye'ye gönderilen kaçaklar olduğu tespit edildi. Savcılık incelemesinin ardından biri 5 saat, diğeri 2 gün önce öldüğü belirlenen erkek cesetleri Meriç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan incelemede birinin 25, diğerinin ise 35 yaşlarında olduğu ve soğuk hava nedeniyle donarak öldükleri tespit edildi. 3 kaçağın cansız bedenleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için ve kimlik tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.