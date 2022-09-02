“Yunanistan ve GKRY’nin olumsuz yaklaşımı nedeniyle Akdeniz’deki hidrokarbon kaynaklarından faydalanılamıyor”

Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Avrupa ve Türkiye’nin Rus doğal gazı ve petrolüne bağımlı olduğuna dikkati çekerek, bu süreçte enerji alanında “çok daha güçlü iş birliği" yapılabileceğini ancak Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin “olumsuz yaklaşımı” nedeniyle Akdeniz’deki hidrokarbon kaynaklarından faydalanılamadığını söyledi.

Gümrük Birliği Anlaşması’nın güncellenememesi nedeniyle tarafların ciddi zarar içerisinde olduğuna da işaret eden Kaymakcı, “Söz konusu güncellemeyle ticari kapasitenin iki katına çıkartılabileceğini ancak Yunanistan ve Rum Kesimi’nin engellemeleri nedeniyle bu alanda da istenilen adımların atılamadığını” vurguladı.

Kaymakcı, Rusya-Ukrayna savaşının Türkiye ve AB arasında geçmişte yapılan hataların görülmesi ve ilişkilerin yeniden canlandırılması için “önemli bir fırsat” olduğunu da söyledi.