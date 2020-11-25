"Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin provokasyonlarına rağmen sabırlı davrandık"

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan,AK Parti TBMM Grup Toplantısında partililere hitap etti.

Erdoğan, Libya Milli Mutabakat Hükümeti'ne sağladıkları eğitim ve danışmanlık desteğiyle ülkenin daha fazla iç savaşa sürüklenmesinin engellendiğine işaret ederek, "Birleşmiş Milletler öncülüğündeki siyasi sürecin önü de böylece açılmış oldu." diye konuştu.

Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin provokasyonlarına rağmen Doğu Akdeniz meselesinde daima sabırlı ve soğukkanlı davranıldığını belirten Erdoğan, "Ama ne yazık ki bizim bu soğukkanlı, sabırlı davranışımıza rağmen işte en son yine bir sivil gemimize, Libya'ya insani ihtiyaçları karşılayacak mal götüren sivil gemimize saldırı oldu. Bunun uluslararası deniz hukukunda yeri yok. Bunun da kaptanı bir Yunan. Gemiye girdikten sonra oradaki sivil mürettebatı da bunlar maalesef taciz ettiler. Bütün bunlar video kayıtlarıyla tespit edilmiş vaziyette. Tabii ki bunlar gerekli yerlere de gönderildi, gönderilecek." değerlendirmesini yaptı.