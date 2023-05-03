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Yurt dışındaki yaklaşık 800 bin seçmen 14 Mayıs seçimleri için oy kullandı
Türkiye
03 Mayıs 2023 Çarşamba 08:46
Kıbrıs Genç Tv
Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) alınan bilgiye göre, saat 18.30 itibarıyla yurt dışındaki seçmenlerden 737 bin 439'u yurt dışı temsilciliklerde, 60 bin 402'si gümrük kapılarında olmak üzere toplam 797 bin 841'i oy kullandı.
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