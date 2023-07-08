Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Türkiye’nin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine olan değişmez desteği için minnettarım." dedi.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle İstanbul'a gelen Zelenskiy, Vahdettin Köşkü'nde Erdoğan ile baş başa görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Zelenskiy, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden seçilmesi dolayısıyla tebrik ederek "Ülkemiz ve halklarımız için barış isteyen herkese teşekkür etmek için buradayım." diye konuştu.

Karadeniz'in güvenlik ve işbirliği alanı olması gerektiğini, kesinlikle herhangi bir savaş, kriz alanı ya da dondurulmuş kriz alanı olmaması gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, "Türkiye'nin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine olan değişmez desteği için minnettarım." ifadesini kullandı.

Öte yandan Zelenskiy, Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'daki durumu da görüştüklerini belirterek "Karadeniz tahıl girişimine ve Ukrayna'dan tahıl inisiyatifine olan desteğiniz için minnettarım." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin Ukrayna'nın barış planına olan desteği için de minnettar olduklarını ve bu barış planını hayata geçirmek için çalıştıklarını kaydeden Zelenskiy, "Türkiye, bu barış planı kapsamında liderlik konumunu üstlenmeye hazır." dedi.

Zelenskiy, görüşmede Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenecek NATO Zirvesi'ni de görüştüklerini belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna'nın NATO'ya üyeliğini hak ettiğini ifade etmesinin kendisini memnun ettiğini söyledi.

- “Tüm dünya tahıl koridorunun işlemesini istiyor ve bu tabii ki çok önemli bir mesele”

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, tüm dünyanın tahıl koridorunun işlemesini istediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle İstanbul'a gelen Zelenskiy, Vahdettin Köşkü'nde Erdoğan ile baş başa görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Zelenskiy, savaşın ardından Türkiye’ye sığınan Ukraynalı ailelere gösterdiği misafirperverlikten dolayı Türk halkına teşekkür ederek, "İnsanlarımız burada Türkiye'nin, Türk kalplerinin desteğini bu zor zamanlarda hissediyorlar." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı, Karadeniz Bölgesi’nde istikrarın sağlanmasının öneminin altını çizerek, “Bizim işbirliğimizde burada çok şeye bağlı. Afrika, gerek Asya, gerek Avrupa'daki gıda güvenliği ve birçok halkın gıda güvenliği bize bağlı. Burada önemli olan hep birlikte dünyadaki bu açlığın ve sosyal kaosun üstesinden gelmek için yardımcı olmak.” değerlendirmesinde bulundu.

Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'na değinen Zelenskiy, “Tüm dünya tahıl koridorunun işlemesini istiyor ve bu tabii ki çok önemli bir mesele.” ifadesini kullandı.

Rusya’nın gemileri bloke ettiğini, bu nedenle de sürecin karmaşık olduğunu söyleyen Zelenskiy, “Tahıl Koridoru sadece bir devletin isteklerine bağlı olmamalı.” değerlendirmesinde bulundu.

- "Halklarımız daha fazlasını yapabilir ve insan hayatlarını kurtarabilir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile en son Lviv'de bir araya geldiklerini hatırlatan Zelenskiy, "Savaş zamanında ve özellikle bu zor zamanda Sayın Cumhurbaşkanı (Erdoğan) Ukrayna'ya gelerek bizi ve beni destekledi." dedi.

Zelenskiy, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile farklı projeleri görüştüklerini belirterek, "Ukrayna ve Türkiye bu projeleri birlikte gerçekleştirebilir. Bu tarz işbirlikleri, gerek savunma sanayisi işbirliğini gerek teknoloji gelişimini, aynı zamanda İHA üretimi ve diğer stratejik alanları kapsıyor." ifadelerini kullandı.

Ukraynalı esirlerin serbest bırakılmasına yardımcı olduğu için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettar olduğunu kaydeden Zelenskiy, "Eminim ki halklarımız daha fazlasını yapabilir ve insan hayatlarını kurtarabilir." dedi.

- "Kırım Tatarları da geri almak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz"

Esir düşen Kırım Tatarlarının serbest bırakılması ve Rusya'daki Ukraynalı çocukların Türkiye üzerinden Ukrayna'ya döndürülmesi konusunda çalışmalar yapıp yapmadıklarına ilişkin soruya yanıt veren Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Kırım Tatarları, siyasi tutuklular, diğer esirlerimiz ve sınır dışı edilen, Rusya'ya götürülen çocuklar. İnanın ki Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığımız temaslar sırasında hatta seçimler sırasında biz her zaman bu konulara önem verdik ve bu konuları hep güncel tuttuk."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kendisi için insanın her şeyden önce geldiğini vurgulayan Zelenskiy, "Biz insanlarımızı, esir olan Kırım Tatarları da özellikle geri almak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Henüz bir sonuç elde etmediğimiz için bu konuyla ilgili daha fazla ayrıntı veremem." dedi.

Zelenskiy, mahkum edilen Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkan Yardımcısı Neriman Celal'i şahsen tanıdığını ve kendisine çok saygı duyduğunu belirterek, "Eminim ki birçok siyasi tutsağımız, birçok esirimiz gibi o da serbest olacak. Bu yönde yardımlarını esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanına (Erdoğan'a) minnettarım. " şeklinde konuştu.