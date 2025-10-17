Yeni nesil kablosuz internet bağlantısı olarak nitelendirilen 5G teknolojisinin Türkiye'ye getirilmesi için ihale yapılıyor.

Türkiye Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) yapılan ihalede 5G servisi sağlayabilecek 700 MHz paketinde üç ayrı paket belirlendi.

A1 paketine en yüksek teklifi 429 milyon dolarla Turkcell, A2 paketine 426 milyon dolarla Vodafone ve A3 paketine 425 milyon dolarla Türk Telekom verdi.

A1'de en yüksek teklifi veren Turkcell, ilk yer seçme hakkını kazandı.

A2 paketini ve ikinci yer seçme hakkını kazanan ise Vodafone elde etti.

A3 paketi ve 700 MHz bandında kalan yerler ise 3. en yüksek teklifi vermesi sebebiyle Türk Telekom'a ait oldu.

A1, A2 ve A3 paketleri için toplam teklif 1 milyar 280 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'de halen 4.5G teknolojisi kullanılıyor.

5G teknolojisiyle mobil internet hızının 10 kata kadar artırılması hedefleniyor.

Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G'nin Nisan 2026'da aktif olmasını hedeflediklerini söylemişti.

Uraloğlu, "5G ihalesinden kamuya alacağımız pay 2 milyar 125 milyon dolar olacak. Onun altında bedel beklemiyoruz, onun üstünde olacak" dedi.