Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımlayarak, "Türkiye, bu acı gününde Venezuela'ya her türlü yardımı sunmaya hazırdır." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Venezuela'da meydana gelen depremlerin yol açtığı çok sayıda can kaybı ve ciddi maddi hasardan dolayı derin üzüntü duyulduğu bildirildi.

Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Venezuela halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilenen açıklamada, "Karakas Büyükelçiliğimiz vatandaşlarımızla temas halinde olup durumları yakından takip edilmektedir. Türkiye, bu acı gününde Venezuela'ya her türlü yardımı sunmaya hazırdır." ifadeleri kullanıldı.