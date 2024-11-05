Polis, Lapta’da 24 Ekim’de bir iş yeri kasasından nakit para ve çek çalınmasına ilişkin zanlı olarak tutuklu bulunan S.K.’nin (E-27) annesinin “suç örtme” suçundan tutuklandığını duyurdu.

Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamada, hırsızlık olayında 21 bin 849 dolar ve 500 bin euro nakit para ile işveren adına düzenlenen toplamda 33 bin euro meblağdan oluşan muhtelif çek yapraklarının çalındığı hatırlatılarak, iş yerinden çalınan 488 bin 500 euro paranın, 2 adet kasa anahtarı ve hard diskin anne E.A.’ya (K-55) ait Demirhan’daki iş yerinde bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, “S.K. tarafından çalındığını bildiği halde cezadan kurtulmasını sağlamak maksadıyla kendisine ait iş yeri içerisinde saklayarak suçu örtme” suçu işlediği tespit edilen E.A’nın tutuklandığı, bulunanların emare olarak alındığı ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

- Gönyeli’de uyuşturucudan 2 kişi tutuklandı

Gönyeli’de uyuşturucu madde tasarrufundan 2 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, dün saat 18.30 sıralarında Gönyeli’de Küçük Çekmece Sokak’ta Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekiplerinin operasyonunda A.M.’nin (E-30) tasarrufunda yaklaşık 4 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunduğu kaydedildi.

A.M. ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan O.S.N.(E-20) tutuklandığı, uyuşturucu maddenin emare olarak alındığı, soruşturmanın ise devam ettiği belirtildi.

- Hazreti Ömer Türbesi’nde saat çalan şahıs tutuklandı

Çatalköy’de bulunan Hazreti Ömer Türbesi’nde saat çaldığı tespit edilen şahıs tutuklandı.

Cuma günü saat 12.30 sıralarında abdesthane alanında bir şahıs tarafından masa üzerine bırakılan 4 bin TL değerindeki kol saatin çalınması olaya ilişkin yürütülen polis soruşturmasında, zanlı olarak görülen N.A.’nın (E-23) bugün tespit edildiği ve tutuklandığı duyuruldu.

Soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

- Gemikonağı’nda polis kontrolünde tefecilik yaptığı tespit edilen şahsa tutukluluk

Gemikonağı’nda dün saat 23.30 sıralarında polis kontrolünde, tefecilik yaptığı tespit edilen şahıs tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Lefke Polis Karakolu ekipleri tarafından Hüseyin Peterson Caddesi’nde yapılan denetim esnasında, kontrol maksatlı durdurulan MD. J.R.’nin (E-28) aracında ve üzerinde yapılan aramada, 382 bin 420 TL nakit para bulundu.

İleri soruşturmada, bahse konu şahsın, KKTC’de çalışan Bangladeş uyruklu şahıslardan, ailelerine göndermek üzere TL cinsi aldığı paraları, düşük kurdan Bangladeş parası olan Taka cinsine çevirip gönderirken belli bir miktar parayı finansman olarak sağladığı tespit edilen şahıs tutuklandı, soruşturma ise devam ediyor.

- Alkollü 5 kişi uygunsuz tavır ve hareketten tutuklandı

Dün ve bugün Lefkoşa, Gazimağusa ve İskele’de alkol etkisi altında uygunsuz tavır ve harekette bulunarak rahatsızlık verdiği tespit edilen 5 kişi tutuklandı.

Polis açıklamasında, Lefkoşa’da Atatürk Caddesi’nde alkol tesiri altındaki (nefes örneği vermeyi reddetti) Y.N.’nin (E-59) ve 279 mlgr. alkol tesiri altındaki G.N.’nin (K-46), Gazimağusa Yıldız Sokak’ta 175 mlgr alkol tesiri altında bulunan O.A.’nın (E-29), Akhisar Sokak’ta 224 mlgr alkol tesiri altında olan M.K.’nin (E-26) ve İskele’de Ceasar Resort isimli site önünde alkollü içki tesiri altında (alkol testi vermeyi reddetti) A.P.’nin (E-36) yüksek sesle bağırdığı ve rahatsızlık verdiğinin tespit edildiği kaydedildi.

Şahısların tutuklandığı, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

- Polisten kaçmak için yüksekten atlayan ikamet izni olmayan şahıs yaralandı

Gazimağusa’da Bülbül Sokak’taki bir apartmanda bugün saat 02.40 sıralarında gürültü yapıldığı üzerine alınan şikayet üzerine yapılan polis ziyaretinde, polisten kaçmak için 13.50 metre yükseklikten aşağıya atlayan şahıs yaralandı.

Açıklamada, KKTC’de izinsiz ikamet eden A.A.O.’nun (E-26) apartman önünde park halinde bulunan bir aracın üzerine düşerek yaralandığı kaydedildi.

Olayda yaralanan A.A.O.’nun kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından Ortopedi Servisi'nde müşahede altına aldığını, tutuklandığı ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

- Ülkede izinsiz ikamet eden 5 kişi tespit edildi

Ülkede izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 5 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, dün ve bugün yapılan denetimlerde tespit edilen şahısların tutuklandığı, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldığı ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.