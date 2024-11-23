Ulusal Birlik Partisi (UBP), 12. Uluslararası Asya Siyasi Partiler Konferansı’nda temsil edildi.
BRT'nin haberine göre, Kamboçya’da düzenlenen konferansa, UBP Genel Sekreter Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ile UBP Lefkoşa Milletvekili Ahmet Savaşan katıldı.
Konferansta, bölgesel iş birliği ve küresel meseleler ele alınıyor.
Ulusal Birlik Partisi Milletvekilleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin haklı davasını ve uluslararası platformlardaki varlığını güçlendirme hedefiyle önemli temaslarda bulunduklarını ifade etti.
Editör: Kıbrıs Genç Tv