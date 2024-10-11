UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, UBP’nin 49’uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı, Rauf Raif Denktaş ve Dr. Fazıl Küçük'ün anıt mezarlarına çelenk koydu.

Üstel’e, UBP Milletvekili ve Parti Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Lefkoşa İlçe Başkan Mustafa Akyön, Gazimağusa İlçe Başkanı Nahit Öncü, Girne İlçe Başkanı İbrahim Erbildim, Lefke İlçe Başkanı Adil Özgey ve Güzelyurt İlçe Başkanı Mutlu Atasayan eşlik etti.