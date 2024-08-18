Ulusal Birlik Partisi Kurultayı öncesi bugün tüm ilçe kongreleri yapıldı.

En büyük çekişmenin geçeceği tahmin edilen Girne İlçesinde İlçe Başkanlığı için Bülent Kutay ile İbrahim Erbildim yarıştı.

GAÜ Spectrum Salonunda gerçekleşen Girne İlçesi Kongresinde İlçe Başkanlığı seçiminde İbrahim Erbildim 1057 oy alarak UBP Girne İlçe Başkanlığına seçildi.

İlçe Başkanlığı için yarışan Bülent Kutay 749 ise oy aldı.

Kadın Kolları Başkanlığına Fatma Ünal , Gençlik Kolkarı Başkanlığına ise Hüsrev Tancer seçilmişti.

Editör: Kıbrıs Genç Tv