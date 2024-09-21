Ulusal Birlik Partisi’nin 23’üncü Olağan Genel Kurulu’nda oy verme işlemleri devam ediyor.

Kurultay Divan Başkanlığından elde edilen bilgiye göre, Lefkoşa Atatürk Spor Salonu'nda devam eden Olağan Genel Kurultay’da saat 16.15 itibarıyla yaklaşık 4 bin kişi oy kullandı.

Oy verebilecek üye sayısının 21 bin kişi olduğu Kurultay’da partililer zaman zaman uzun oy verme kuyruklarına tepki gösteriyor.

Saat 13.00 sıralarında başlayan ve 21.00 itibarıyla sona ermesi planlanan oy verme işlemlerinin, başlama saatinde yaşanan gecikmeden dolayı uzatılmasına ilişkin henüz Divan Başkanlığı’ndan bir açıklama yapılmadı.