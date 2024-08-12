Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa İlçesi yarın Sarayönü’nde kan bağış kampanyası düzenliyor.

Partiden verilen bilgiye göre, UBP Lefkoşa İlçe Başkanı, Milletvekili Ahmet Savaşan, Lefkoşa İlçe Başkanlığı’nın Gençlik Kolları faaliyeti olarak “Kan Verelim, Hayat Verelim” sloganıyla yarın Lefkoşa Sarayönü’nde (Dikili Taş yanında) 09.00-12.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek kan bağışı kampanyasına katılım çağrısı yaptı.

Gönüllü kan bağışıyla ilgili bilincin artırılmasıyla ülkedeki kan ihtiyacının sürdürülebilir şekilde karşılanabileceğini belirten Savaşan, açıklamasında şunları da kaydetti:

“Kan bağışı konusunda duyarlılığı artıracak programların eğitim müfredatlarında yer alması çocukların ilkokul çağından itibaren eğitilmesi, velilere de ulaşılması son derece önemli. Sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapılarak kan bağışının önemiyle ilgili etkinliklerin düzenlenmesine de büyük ihtiyaç var.”