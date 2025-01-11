Ulusal Birlik Partisi’nde (UBP) yeni Merkez Yönetim Kurulu bugün belli oldu.

UBP’nin Lefkoşa Sarayönü Genel Merkezi’nde yapılan oylamada toplam 106 kişi oy kullandı.

Seçim sonuçlarına göre, MYK Lefkoşa’dan Mehmet Aktunç, Basri Kuyucuoğlu ve İsmail Kofalı; Mağusa’dan Neriman Kaşif, Burak Başkeş ve Yenal Garabli; Girne’den Murat Karalar ve Sami Otçuoğlu; İskele’den Salahi Serakıncı; Güzelyurt’tan Ali Kandulu ve Lefke’den Ömür Elendağ’dan oluştu.

MYK’ya kadın kotasından Özge Atlı, genç kotasından Mahmut Hüdaverdi girdi.

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, seçim öncesinde BRT’ye yaptığı açıklamada, UBP’nin her organının seçimle belirlendiğini belirterek, her seçimin de yarışmalı ve demokrasi temelli olduğunun altını çizdi. Hasipoğlu, partide demokrasi olmazsa olmazımızdır ifadelerini kullandı.

- Üstel

UBP'den yapılan açıklamaya göre, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, parti politikalarına uygun çalışacak esas kadroları belirlemeye devam ettiklerini söyledi.

UBP’nin tabandan, en yukarıya, örgütsel yapısıyla, dinamizmi ile devletine hizmet etme amacıyla çalıştığına vurgu yapan Üstel, “ Hepimiz UBP ve devletimiz için buradayiz. Önümüzde Cumhurbaşkanlığı ve yerel seçim var. Yetkili kurullarımızı, barış içinde parti içi yarışla tamamlayıp yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz” dedi

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu da UBP'nin tavandan tabana her organının seçimle belirlendiğini belirterek, her seçimin de yarışmalı ve demokrasi temelli olduğunun altını çizdi.

Hasipoğlu, “Partimizde demokrasi olmazsa olmazımızdır” ifadelerini kullandı.