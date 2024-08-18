Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) 21 Eylül’de gerçekleştirilecek Kurultayı’nın öncesinde ilçelerdeki kadroları belli oldu. Lefkoşa’da Mustafa Akyön, Güzelyurt’ta Mutlu Atasayar, İskele’de Metin Güllü, Lefke’de Adil Özgey, Gazimağusa’da Nahit Öncü yeni İlçe Başkanları Seçildi.
Başkent Lefkoşa ve Lefke'de tek aday olmasından dolayı delegenin oyuyla karar verildi.
UBP'nin yeni Lefkoşa İlçe Başkanı Mustafa Akyön oldu, Lefke İlçe Başkanlığı görevine Adil Özgey ile devam kararı alındı.
Güzelyurt İlçe Başkanlığı’na Mutlu Atasayar seçildi.
İskele İlçe Başkanlığı’na yeniden Metin Güllü seçildi.
Gazimağusa’da ise Nahit Öncü İlçe Başkanı seçildi.
Editör: Kıbrıs Genç Tv