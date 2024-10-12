Üç taraftar derneği Thalassaemia  Derneği için  “Rengimiz  Farklı, Hedefimiz Aynı” sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenledi.

KKTC Fenerbahçeliler Derneği,  KKTC Galatasaray Derneği ve KKTC Beşiktaş Taraftarları Derneği tarafından düzenlenen  kampanyanın ilki Yakın  Doğu Üniversitesi Hastanesi Fuaye Alanı’nda gerçekleştirildi.

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KKTC Fenerbahçeliler Derneği'nden yapılan açıklamada, kampanyanın,  Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Girne Amerikan Üniversitesi’nde de düzenleneceği belirtildi.

Editör: Kıbrıs Genç Tv