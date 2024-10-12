Üç taraftar derneği Thalassaemia Derneği için “Rengimiz Farklı, Hedefimiz Aynı” sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenledi.

KKTC Fenerbahçeliler Derneği, KKTC Galatasaray Derneği ve KKTC Beşiktaş Taraftarları Derneği tarafından düzenlenen kampanyanın ilki Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Fuaye Alanı’nda gerçekleştirildi.

KKTC Fenerbahçeliler Derneği'nden yapılan açıklamada, kampanyanın, Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Girne Amerikan Üniversitesi’nde de düzenleneceği belirtildi.