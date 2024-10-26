Ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik denetimlerinde 301 araç sürücüsü rapor edildi, 28 araç trafikten men edildi, 3 sürücü de tutuklandı.

Polisin açıklamasına göre, bin 839 araç sürücüsünün kontrol edildiği denetimlerde “124’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 24’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 21’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 11’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 8’i 5000 kg ve üzerindeki ağırlıkta olan kamyonların Girne-Lefkoşa Ana Yolunu kullanması, 5’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 5’i sigortasız araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak ve 102’si diğer trafik suçlarından" rapor edildi.