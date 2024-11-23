Ülke genelinde yapılan trafik denetimleri sonucu bin 900 araç sürücüsü kontrol edildi, çeşitli trafik suçlarından 335 sürücü rapor edildi. 31 araç trafikten men edildi ve 1 sürücü tutuklandı.

Polis Basın Bültenine göre, rapor edilen trafik suçları “134’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 19’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 45’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 8’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 6’sı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 11’i sigortasız araç kullanmak, 2’si elektrikli scooterin kullanım kurallarına uymamak, 2’si trafik ışıklarına uymamak ve 106’sı diğer trafik suçlarından” oluştu.