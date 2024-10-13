Polisin dün ülke genelindeki trafik denetimlerinde 368 sürücü rapor edildi

Trafik ekipleri tarafından dün ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu 1910 araç sürücüsü kontrol edilirken, çeşitli trafik suçlarından 368 sürücü aleyhinde yasal işlem başlatıldı. 26 araç ise trafikten men edildi.

Rapor edilen trafik suçları şöyle:

“195 yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 41 sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 13 seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 12 alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 4 sigortasız araç kullanmak,

2 emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 1 sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 1 trafik ışıklarına uymamak ve 99 diğer trafik suçları.”