Ülkede gelecek hafta pazartesi günü yer yer yağmur veya gök gürültülü sağanakla kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, bölge 28 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında genellikle alçak basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava yarın ve pazar günü açık ve az bulutlu; pazartesi parçalı bulutlu, yer yer sağanak veya gök gürültülü şiddetli yağmurlu; diğer günler az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk iki günü iç kesimlerde 34-37 derece, sahillerde 30-33 derece, diğer günlerde ise iç kesimler ve sahillerde 30-33 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, pazartesi ve salı günleri ise güney ve batı yönlerden zaman zaman kuvvetli esecek.