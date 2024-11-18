Ülker ana sponsorluğunda 1 Aralık Pazar gün 12.’si koşulacak Ülker Lefkoşa Maratonu’nda kayıt işlemleri başladı. Tüm geliri bu yıl Dr. Burhan Nalbantoğlu Onkoloji Merkezi Çocuk Onkoloji Servisi’ndeki çocuklar için “Kahramanlarımızla Zafere Koşuyoruz” sloganıyla düzenlenen maraton çocuk koşusu, 4 kilometrelik halk koşusu ve 10 ile 21 kilometrelik parkurlar olmak üzere 4 farklı kategoride koşulacak. Sporun ve dayanışmanın başkenti olan Lefkoşa’da gerçekleştirilen Maraton, hem sportif organizasyon hem de toplumsal bir ihtiyacın karşılanmasında yarattığı paylaşımcı ruh ile her yıl binlerce katılımcı ile yapılıyor.

Kayıtlar hem online hem de LTB binasındaki kayıt masasından yapılıyor

LTB binası önündeki kayıtlar 4 kilometre ve Çocuk Koşusu için 18 Kasım Pazartesi – 30 Kasım Cumartesi tarihleri arasında hafta içi her gün 08.30-16.00 arası, her Cumartesi 09.00-13.00 saatleri arasında ve 1 Aralık Pazar 09.30’a kadar devam edecek. 10 KM ve 21 KM için ise kayıtlar 29 Kasım Cuma saat 16:00 itibari ile tamamlanacak.

Ayrıca, www.lefkosamaratonu.com adresinden de online kayıtlar bu tarihler boyunca devam edecek.

Bu yıl ilk kez Çocuk Koşusu da koşulacak

Her yıl ülkenin dört bir yanından binlerce kişinin katıldığı maratonda bu yıl Çocuk Onkoloji Servisi’ndeki minik kahramanlarla, onların zaferine koşulacak. Bu yıl Ülker Lefkoşa Maratonu’nda ilk kez 6-12 yaşındaki çocuklar için Çocuk Koşusu da düzenleniyor. Çocuk koşusuna kayıtlar ücretsiz olarak yapılacak.

4 kilometre için yaş sınırının olmadığı maratonda 10 Km ve 21 Km Yaş Kategorileri

18-29 yaş, 30-39 yaş, 40-49 yaş, 50-55 yaş, 55-60 yaş ve 60 üzerinden oluşuyor.

Bu yıl Ülker Lefkoşa Maratonu, KKTC Atletizm Federasyonu iş birliğinde, Saka Su yan sposorluğu, Puma Sporcu Kit Sponsorluğu, The Good Food beslenme sponsorluğu, Kuzey Kıbrıs Turkcell 4.5G sponsorluğu, Radyo Juke radyo sponsorluğu, Bosch, Flatro New Energy & Mobility ve İçim Fit Süt küçük sponsorluğu yanında Onbaşı Ltd., Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği, Elite Hospital, Hasan Onalt Sanayi Ltd. Ve BigBox katkılarıyla düzenleniyor.

Editör: Kıbrıs Genç Tv