Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk; ebediyete intikalinin 86'ncı yıl dönümünde, Girne Amerikan Üniversitesi'nde (GAÜ) düzenlenen törenle anıldı.

GAÜ Kurumsal İletişim Daire Başkanlığınca verilen bilgiye göre, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde, Ata'nın yaşama gözlerini kapattığı saat 09.05'te; Rektörlük binası önündeki Atatürk Anıtı önünde yapılan tören ve saygı duruşuna, GAÜ Rektörü Prof. Dr. Serdar Yurtsever başta olmak üzere akademik ve idari kadro ile öğrenciler katıldı.

Öte yandan, GAÜ Denizcilik Yüksekokulu Müdürü Dr. Bayram Ali Tavlayan ve öğrencileri de Girne Atatürk Anıtı önünde yapılan ilçe resmi töreninde, Girne Amerikan Üniversitesi'ni temsil etti.

GAÜ Genel Sekreterliğince yapılan yazılı diğer bilgilendirmede ise; “Atatürk Haftası” kapsamında, yarın saat 11.00'de Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi'nde, GAÜ İletişim ve Eğitim fakültelerince hazırlanan anma programı yanında, yönetmenliği Yrd. Doç. Dr. Muharrem Özdemir tarafından yapılan "Kıbrıs ve Atatürk" adını taşıyan belgesel filmin gösteriminin yapılacağı duyurusu yer aldı.