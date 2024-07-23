Girne Belediyesi ile Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği iş birliğinde bu yıl 23’üncüsü düzenlenen Uluslararası Zeytin Festivali- Zeytin Mizah Şenliği 2024 kapsamında gerçekleştirilen 13’üncü Uluslararası Karikatür Yarışması sonuçlandı. Büyük ödül İran’a gitti.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, 40 ülkeden 149 karikatürcünün 543 eserle katıldığı 13. Uluslararası Karikatür Yarışması’nda büyük ödülü (Zeytin Konulu Bölüm) İran’dan Saeed Sadeghi kazandı. Saeed Sadeghi, 30 bin TL ve Altın Zeytin heykelinin de sahibi oldu.

Zeytin konulu bölümde dereceye girenler şöyle:

“Birincilik Ödülü; Doru Axinte (Romanya) 15.000 TL ve Altın Zeytin Heykeli, İkincilik Ödülü; Firuz Kutal (Norveç) Gümüş Zeytin Heykeli, Üçüncülük Ödülü; Oleksiy Kustovsky (Ukrayna) Bronz Zeytin Heykeli.

Serbest konulu bölümde dereceye girenler ise şu şekilde:

“Birincilik Ödülü: Ivailo Tsvetkov (Bulgaristan) 15.000 TL ve Altın Zeytin Heykeli, İkincilik Ödülü; Mete Ağaoğlu (Türkiye) Gümüş Zeytin Heykeli, Üçüncülük Ödülü; Slobodan Butir (Hırvatistan) Bronz Zeytin Heykeli.

Zeytin konulu bölümün özel ödüllerini kazananlarsa şöyle:

“Nikola Ojdanic (Sırbistan), Slawomir Makal (Polonya), Pavel Talas (Çek), Mikhail Zlatkovsky (Rusya), Nikola Listes (Hırvatistan), Christakis Skoufaris (Kıbrıs), Mark Winter (Birleşik Krallık), Muammer Kotbaş (Türkiye), Hassan Omidi (İran), Mustafa Kurmalı (Türkiye), İsmail Kar (Türkiye), Eray Özbek (Türkiye), Ayhan Alkan (Birleşik Krallık), Boboc Mihai Gabriel (Romanya), Vladimir Kazanevsky (Ukrayna), Mustafa Yıldız (Türkiye), Bossens Philippe (Belçika), Mümin Bayram (Türkiye), Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği Başarı Ödülü: Buse Çelikdal (Kuzey Kıbrıs)”

Serbest konulu bölümün özel ödüllerini alanlar şu şekilde:

“Mümin Bayram (Türkiye), Valerii Momot (Ukrayna), Oleg Gutsol (Ukrayna), Saeed Sadeghi (İran), Oleksiy Kustovsky (Ukrayna), Boris Erenburg (İsrail).

-Sergi ekimde

13. Uluslararası Karikatür Yarışması’nda ödül kazanan eserler, ekim ayında Zeytinlik köyünde düzenlenecek Uluslararası Zeytin Festivali'nde sergilenecek.