Kıbrıs’taki BM Kalkınma Programı (UNDP), Kayıp Şahıslar Komitesi’nin (KŞK) BM üyesi Pierre Gentile’nin göreve başlamasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

UNDP Kıbrıs Ofis Başkanı Jakhongir Khaydarov, Komite’de 3. üye olarak hizmet verecek Gentile’ye hoş geldin dileklerini sundu ve UNDP Kıbrıs’ın AB’nin cömert desteğiyle çalışmalarını sürdüren Kayıp Şahıslar Komitesi programlarında yer almaktan onur duyduğunu ifade etti.

Khaydarov, adada barış ve toplumlar arasında iyi ilişkileri teşvik eden girişimleri desteklemeye devam edeceklerini de kaydetti.

UNDP Kıbrıs Ofisi açıklamasında, AB'nin bugüne kadar 36 milyon euroluk katkıyla Kayıp Şahıslar Komitesi’nin ana bağışçısı olduğu da belirtildi.