Gazimağusa Belediyesi tarafından, Gazimağusa -Lefkoşa Anayolu’ndan hastaneye ayrılan Ünimar Kavşağı’nda yol güvenliğinin artırılarak trafik akışının salimen seyretmesi amacı ile yol düzenlemesi yapıldı.

Ünimar Kavşağı Yol Genişletme Projesi, ihale sürecinin ardından yüklenici firma Destebaşı Construction Limited tarafından belirlenen 20 iş günü içerisinde tamamlanırken, Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay açıklamada bulundu. ‘’ Şehrimizdeki trafik akışını rahatlatmak adına Gazimağusa Trafik Master Planı çerçevesinde adımlar atmaya devam edeceğiz’’ diyen Uluçay, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Başkan Uluçay açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

‘’Uzun zamandır hedeflediğimiz projeler arasında yer alan Unimar Kavşağı Yol Genişletme Projesi asfaltı da dökülerek hayata geçti. Böylece Mağusa istikametinden hastahane yoluna dönüş yapacak olan vatandaşlarımız için daha güvenli ve akıcı bir trafik akışı sağlanacak. Şerit genişletilmesiyle birlikte Mağusa’dan Lefkoşaya giden araçlar da kuyrukta hiç beklemeden yan şeritten ayrılarak yoluna devam edebilecek. Şehrimizdeki trafik akışını rahatlatmak adına Gazimağusa Trafik Master Planı çerçevesinde adımlar atmaya devam edeceğiz. Bu projenin hayata geçmesinde emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma, Trafik Proje Sorumlumuz Simge Bozkırlı’ya, Trafik Master Planı Danışmanımız Can Kara’ya ve ihaleyi alan yürütücü şirket Destebaşı Construction LTD'ye ve aktif biçimde çalışan Gazimağusa Belediyesi Trafik Komisyonu üyelerine gösterdikleri gayretler sebebiyle çok teşekkür ederim.’’