Kıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği, Avrupa Üniversiteli Kadınlar Birliği’nin (UWE) Arnavutluk’un Durres şehrinde 62 üyenin katılımıyla yapılan olağan genel kurul toplantısına katıldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, toplantıya katılan Kıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği heyetinde KTÜKD Başkanı Gülden Plümer Küçük, Heybeti Balman, Sümer Erkmen, Beran Küfi, Sevinç Boztuna ve Engin Muhyi yer aldı.

İki başkan yardımcısının seçildiği genel kurulda KTÜKD adına başkan Gülden Plümer Küçük oy kullandı. Üye derneklerin kendi yıllık aktivite ve projelerini içeren raporlarını sunduğu toplantının son bölümünde KTÜKD Sekreter Heybeti Balman derneğin proje ve aktiviteleri hakkında bilgi verdi.

UWE Başkanı Anne Negre ve diğer konuşmacıların da sunum yaptığı genel kurul çerçevesinde Arnavutluk Parlementosu da ziyaret edildi.

- “Nüfusun yüzde 70’i Müslüman ancak kadın-erkek eşitliğine çok önem veriliyor”

Konuyla ilgili açıklamada parlamento ziyaretindeki izlenimlerine de yer veren KTÜKD Başkanı Gülden Plümer Küçük, Avrupa Birliği’ne aday olup, yoğun bir gelişme çabası içindeki Arnavutluk’ta kadınların üst düzeyde karar mekanizmalarına katılımına çok önem verildiğini belirtti.

Küçük, Arnavutluk’ta nüfusun yüzde 70 oranında Müslüman olmasına rağmen kadın ve erkek eşitliğine çok önem verildiğine dikkat çekti. Arnavutluk Parlamentosu’ndaki kadın oranının yüzde 26, Bakanlar Kurulu’nun da yarısının kadın olduğuna işaret eden Küçük, “Bu başarı partilerin kota uygulamasıyla elde edilmiştir. Önceleri kota uygulamayan partilere maddi ceza yaptırımı vardı. Daha sonra kota yasal zorunluluk haline getirilerek, parlamentoda yüksel bir kadın katılımı elde edildi” dedi.

Küçük şöyle devam etti:

“Avrupa Birliği, aday ülke Arnavutluk’un gelişmesi için alt yapıya finans sağlamakta. Asgari ücretin 300-400 dolar civarında olduğu ülke bir yandan da çok yüksek oranda değişik yolsuzlukla baş etmeye çalışıyor. Bu konuda ülkede kadın idarecilere olan güven çok yüksek oranda”